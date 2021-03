Stadtmitte

Die Stadt errichtet am Schillerteich wieder einen engmaschigen sogenannten Geflügelzaun, um Gänse und Autofahrer vor einander zu schützen. Unterdessen wertet ein Gänseforscher aus Verden erste Daten der Gänse aus, die er im vergangenen Jahr hier markiert hat.

Der Zaun soll die Gänse hindern, den Berliner Rings zu überqueren. Er verläuft entlang des Berliner Ringes vom Kreuzungsbereich Nordsteimker Straße bis etwa zu der Stelle gegenüber dem VfL-Nachwuchsleistungszentrum. Dort wird er mindestens stehen bleiben, bis die Gänse wieder flügge sind und die Mauser abgeschlossen ist.

Der begleitende Radweg entlang des Berliner Rings Fahrtrichtung Westen kann in Höhe der Bushaltestelle VW-Bad nicht verlassen werden. Ebenso ist der Gehweg direkt zur Bushaltestelle vom Schillerteich kommend für Fußgänger gesperrt. Die Bushaltestelle bleibt jedoch weiterhin aus Richtung Westen erreichbar.

Dicht an dicht: Ohne Zaun überqueren die Gänse gerne mal den Berliner Ring – und bringen nicht nur sich selbst in Gefahr. Quelle: Boris Baschin

Zusätzlich werden Schilder mit dem Hinweis „Wildwechsel“ aufgestellt. „Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen, um die Gänse und die am Verkehr teilnehmenden vor Verkehrsunfällen zu schützen, wird die Erweiterung der Einzäunung vorgesehen“, sagt Stadtsprecher Ralf Schmidt.

Gänseforscher: „Die Netzzäune sind tip top!“

Der Gänseforscher Dr. Helmut Kruckenberg ist beeindruckt: „Das haben sie schon gut gemacht, die Netzzäune sind tip-top.“

Kruckenberg kommt aus Verden, hat aber letztes Jahr im Juni schon Bekanntschaft mit den Wolfsburger Gänsen gemacht, als er einige von ihnen einfing und mit Halsmanschetten ausstattete. Das Ziel: herausfinden, woher die Gänse kommen.

Gänseforschung: Im vergangenen Jahr haben gut 50 Gänse eine Halsmanschette bekommen, mit der sie wiedererkennbar sind. Quelle: Britta Schulze

Denn sind es wirklich Wolfsburger Gänse? Am Schillerteich versammeln sie sich schließlich nur einmal im Jahr, wenn sie in die Mauser kommen und ihr Gefieder wechseln. „Das tun zwar auch andere Vögel. Aber Wasservögel verlieren dann all ihre Schwungfedern auf einmal und damit auch ihre Flugfähigkeit“, erklärt Kruckenberg. Der Schillerteich kommt den Gänsen da gelegen, denn hier gibt es Futter, eine Rückzugsmöglichkeit aufs Wasser und wenig natürliche Feinde. „Im Ilkerbruch hingegen kommt öfter mal der Seeadler vorbei“, weiß Kruckenberg. Und das gibt natürlich Punktabzug auf der gänsischen Gemütlichkeitsskala.

Einige der markierten Gänse wurden abgeschossen

Noch hält sich der Erkenntnisgewinn allerdings in Grenzen. 2020 habe sein Team weniger Tiere einfangen können als geplant, sagt der Forscher. „Wir waren einfach zu spät dran, da konnten sie schon wieder fliegen.“ Immerhin gut 50 Tiere haben seine Helfer und er markiert, davon aber auch viele Jungvögel. „Von den Jungen werden ja nicht alle groß“, bedauert Kruckenberg. Viele seien im Wolfsburger Umfeld auch abgeschossen worden.

Rückzugsort: Der Schillerteich bietet den Gänsen Nahrung und Schutz vor Fressfeinden und Jägern. Quelle: Britta Schulze

Einige der Überlebenden wurden inzwischen an den Meißendorfer Teichen in der Lüneburger Heide gesehen. Das sei für so große Vögel nicht sehr weit, erklärt Kruckenberg. „Im ersten Lebensjahr machen die Gänse das, was die Elternvögel machen.“

Inzwischen sind die Gänse aber eigenständiger geworden und werden nach der nächsten Mauser interessantere Strecken wählen, meint der Gänseforscher. „Spannend wird es erst jetzt!“ Und dabei bleibt es nicht: In diesem Jahr will er weitere Gänse mit Manschetten ausstaffieren, und zwar früher als im vergangenen Jahr.

Von Frederike Müller