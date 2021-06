Heßlingen

Das muss ein ziemlicher Stunt gewesen sein: Unbekannte haben in luftiger Höhe das Amtsgericht mit dem Schriftzug „Wie’s in den Wald schallt, schallt es heraus“ verunstaltet. Zwei der meterhohen weißen Buchstaben, beides „A“s sind umkreist worden und erinnern vage an das Symbol der Antifa.

Abgesehen von der Pinselei hinterließen die Täter noch weiteren Schaden, indem sie mehrere Schlösser mit Silikon oder ähnlichem verschmierten. Einbruchsspuren seien bisher nicht bekannt, sagt Polizeisprecher Thomas Figge. Wie die Täter zum höchsten Stockwerk gelangten, ist noch unklar.

Ging der Platz aus? Der Schriftzug setzt sich um die Ecke fort. Quelle: Boris Baschin

Dr. Wibke Jensen vom Amtsgericht erklärt, der Schriftzug solle so schnell wie möglich entfernt werden. Allerdings braucht es dafür eine Hebebühne oder ähnliche Gerätschaften. Man könne wohl davon ausgehen, dass die Täter sich extra die Freitagnacht ausgesucht hatten, weil es dem Gericht übers Wochenende schwerfallen dürfte, eine Reinigungsfirma zu finden. Weitere Auskünfte könne sie „aus ermittlungstaktischen Gründen“ derzeit nicht geben, so Jensen.

So bleibt auch noch ungeklärt, ob die Tat sich gegen das Rechtswesen im Allgemeinen, speziell gegen das Wolfsburger Amtsgericht oder sogar gegen ein konkretes Urteil wendet.

Polizei hat Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen

Viel Aufsehen hatte zum Beispiel zuletzt der Prozess gegen Klimaaktivisten erregt: Die beiden Angeklagten hatten sich 2019 unter dem Motto #blockvw von einer Brücke über dem Mittellandkanal abgeseilt. Zeitgleich hatten andere Protestierende Gleise blockiert und einen Zug mit fabrikneuen VW-Fahrzeugen gestoppt.

Zum Prozess im März 2021 hatte es beinahe ähnliche Szenen gegeben: Aus Solidarität seilten sich zwei Aktivisten über der Autobahn ab. Unterdessen marschierten 30 Protestierende durch die Stadt zum Amtsgericht, die Kundgebung blieb friedlich.

Im Amtsgericht ließ der Richter währenddessen das Verfahren gegen die beiden Brückenbaumler einstellen, die Anklage wegen Nötigung wurde fallengelassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Von Frederike Müller