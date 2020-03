XXL-Golf soll schnell gereinigt werden

Wolfsburg

Nach der Graffiti-Attacke an diesem Wochenende wird die Golf-Skulptur an der Braunschweiger Straße in Kürze schon wieder in alter Pracht erstrahlen. „Die Skulptur wird kurzfristig gereinigt“, vermeldete die Stadt am Montag auf WAZ-Nachfrage. Die Kosten für die Reinigung sind erheblich: 2000 Euro werden nach Auskunft der Stadt fällig.

Die Golf-Skulptur wurde bereits zu ihrer Anfangszeit Opfer von Schmierereien. Wegen Rissen wurde der damals noch weiße Golf gegen das silberne Modell mit pflegeleichterem Kunststoff aus. Wesentlich billiger wird die Reinigung dadurch nun aber nicht. Auch die Schmierereien am alten Modell mussten für etwas mehr als 2000 Euro entfernt werden – etwa die gleich Summe wie jetzt. Der Grund: „Der „pflegeleichte“ Kunststoff bezieht sich in erster Linie auf seine glatte Oberfläche und auf seine neutrale Farbe, die normalen Alltagsschmutz nicht sichtbar werden lässt“, informiert die Stadt. Gegen Graffiti ist der XXL-Golf also nicht gefeit.

Von Steffen Schmidt