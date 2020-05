Gottesdienste in Wolfsburg: Das müssen die Gläubigen beachten

Wolfsburg

Mit anderen Gläubigen in der Kirche beten: Ab dem kommenden Sonntag, 10. Mai, finden in Wolfsburg wieder Gottesdienste mit Besuchern statt – natürlich unter den bekannten Corona-Bedingungen. Die Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und mindestens 1,5 Meter Abstand zu fremden Menschen halten.

„Wir hatten in der Zeit des Shutdowns tolle Angebote wie digitale Gottesdienste und Gottesdienste in Wundertüten. Dennoch freue ich mich riesig, dass wir wieder Gottesdienste mit körperlich anwesenden Gemeindemitgliedern feiern dürfen“, begrüßt Superintendent Christian Berndt die aktualisierten Regelungen in Niedersachsen und die Empfehlungen der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover.

Wolfsburger Kirchen passen Empfehlungen an

Der Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen schließt sich den derzeitigen Empfehlungen der Landeskirche an. Dabei werden sie den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten entsprechend umgesetzt. Die Gesangssolisten und Musiker mit Instrumenten werden in den Kirchen so weit voneinander entfernt, dass sie niemanden gefährden – weder die Gottesdienstbesucher noch die anderen Musizierenden. Zudem sollen während des Gottesdienstes die Mund-Nasen-Masken getragen werden und ein Mindestabstand von 1,5 Metern unbedingt eingehalten werden.

„Freue mich über den Gottesdienst in der Kirche“: Superintendent Christian Berndt begrüßt die Corona-Regeln in der Kirche. Quelle: Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen

Menschen mit Krankheitssymptomen könne der Zutritt zu den Gottesdiensten nicht gestattet werden. „Besuchende, die zu Risikogruppen zählen, müssten selber entscheiden, ob sie kommen“, sagt Berndt. Der Kirchenkreis rechnet mit großem Interesse, da öffentliche Gottesdienste zwei Monate ausgefallen sind. Deshalb könne es passieren, dass Besucher abgewiesen werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können. „Uns fällt das auch nicht leicht, daher bitten wir um großes Verständnis“, so der Superintendent.

Diese Gottesdienste finden in Wolfsburg statt Gottesdienste am 10. Mai 10 Uhr Heilig-Geist-Kirche, Pastor Holger Erdwiens 10 Uhr Christuskirche, Pastoren Matthias Weindel und Frank Morgner 11 Uhr Seniorenheim Bertha-von-Suttner ( Gottesdienst wird via Lautsprecher in die Zimmer übertragen) 11 Uhr Stephanuskirche Detmerode, Pastorin Charlotte Kalthoff 18 Uhr Christuskirche, Pastoren Matthias Weindel und Frank Morgner Heiligendorf 11 Uhr St. Adrian-Kirche, Pastor Dr. Jörg Mosig, Lektorin Becker, Lektorin Yazdi Andachten in Senioreneinrichtungen Die Andachten werden per Lautsprecher in die Zimmer übertragen Emmaus-Heim: freitags, 11 Uhr Senioren-Residenz Hasselbachtal: dienstags, 10.30 Uhr und 16 Uhr Seniorenzentrum St. Marien: dienstags, 10.45 Uhr Michaelis-Heim Brome: donnerstags, 15 Uhr Alle Gottesdienste finden Sie auch unter https://www.kirche-wolfsburg-wittingen.de/godis/gottesdienste, dort werden die Termine laufend aktualisiert.

Katholische Kirche wartet noch eine Woche ab

In den katholischen Kirchen in Wolfsburg finden die ersten Gottesdienste erst am 16. Mai statt. „Die endgültige Handlungsempfehlung vom Bistum liegt wahrscheinlich erst am Freitag vor und daher wird die Umsetzung in der kurzen Zeit schwierig“, erklärt Pfarrer Thomas Hoffmann. Jedoch stehen einige Regeln bereits fest. Die Besucher müssen eine Mund-Nasen-Maske tragen und die Hygienevorschriften beachten. Den Risikogruppen wird empfohlen, nicht an den Gottesdiensten teilzunehmen, sondern die vielfältigen Angebote in den Medien wahrzunehmen. In der Kirche wird es keinen Gemeindegesang geben und die Gottesdienste werden kürzer sein als sonst.

Telefonische Anmeldung für die Gottesdienste

Das Wichtigste ist jedoch die Anmeldung zu den Gottesdiensten. „Sie ist dringend erforderlich, um mögliche Infektionswege nachvollziehen zu können“, so Hoffmann. Die telefonische Anmeldung in den Pfarrbüros der einzelnen Kirchorte ist mittwochs und donnerstags zu den Bürozeiten möglich. Eine E-Mail-Anmeldung ist ebenfalls möglich. Anmeldungen für die Gottesdienste der italienischen und polnischen Mission erfolgen über die Büros der Missionen.

Am 16. und 17. Mai finden die Gottesdienste in den Kirchen St. Christophorus, St. Bernward, St. Raphael, St. Marien und St. Michael sowie in St. Marien/ Velpke und St. Raphael/ Parsau zu den gewohnten Zeiten statt.

Die katholischen Pfarrbüros sind unter folgenden Telefonnummern zu erreichen: St. Christophorus: Tel. (05361) 206601, St. Bernward: Tel. (05361) 61409, St. Raphael: Tel. (05361) 71863, St. Marien/Fallersleben: Tel. (05362) 3346, St. Michael: Tel. (05363) 2946 und die Italienische Mission unter Tel. (05361) 25122.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig