Nordstadt

Die Kulturkirche in der Nordstadt bleibt lebendig – auch in Corona-Zeiten. Zu einem Gospelgottesdienst mit der US-Amerikanerin Lorrie Berndt (Gesang und E-Piano) hatte Pastorin Uta Heine am Sonntag eingeladen. Rund 50 Gäste kamen nach telefonischer Anmeldung in die St.-Marienkirche und mehr als 70 verfolgten die Veranstaltung per Live-Stream im Internet, wo jetzt auch eine Aufzeichnung zu sehen ist.

Für eine Frau aus Mainz, die dort selbst im Gospelchor singt und regelmäßig die digitalen Angebote der St.-Marie-Kirche in Wolfsburg nutzt, gab es sogar ein Geburtstagsständchen der Sängerin. Offenbar hat die Kulturkirche von Uta Heine mittlerweile bundesweit eine richtige Fangemeinde.

Ein Lied als Glaubensbekenntnis

Thema des Gottesdienstes war das Spiritual „Amazing Grace“ (Erstaunliche Gnade) und die Geschichte von John Newton, der den Liedtext geschrieben hat. „Dieses Lied ist sein persönliches Glaubensbekenntnis“, erklärte Pastorin Heine in ihrer Predigt. Sie erzählte von John Newtons Wandlung – einst selbst Sklavenhändler und Aufseher in Sierra Leona, dann aber Kronzeuge und Kämpfer für ein Verbot des Sklavenhandels. Dieses Verbot wurde schließlich, zehn Monate vor seinem Tod, in London im Jahr 1807 tatsächlich ausgesprochen.

Der nächste musikalische Gottesdienst findet am Freitag, 5. März, um 19 Uhr statt. Unter dem Titel „Unerhört“ geht es dann um Komponistinnen, deren Werke im Gegensatz zu denen von männlichen Musik-Kollegen eher selten aufgeführt werden. Musik machen Gudrun Wagner (Flöte) und Konstanze Kuß (Harfe). Das Gottesdienst-Team bittet um Spenden, um ähnliche Veranstaltungen weiterhin anbieten zu können.

Von Andrea Müller-Kudelka