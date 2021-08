Wolfsburg

Viele Monate war es still rund um den Golf am Rabenberg. Die XXL-Auto-Skulptur, die die Stadt von Volkswagen zum 75. Geburtstag als Geschenk bekommen hatte, sorgte zwar kurz nach dem Aufstellen im Jahr 2015 einige Monate lang für Ärger, dann aber bekam das Modell eine silberne Farbe plus Spezial-Beschichtung – und Sprayer-Attacken waren erstmal Geschichte.

„Corona Lüge“ steht jetzt in blauen Buchstaben auf den Seitentüren der Golf-Skulptur. „Die Schmierereien wurden am Donnerstag an den Geschäftsbereich Grün der Stadt gemeldet“, sagt Stadt-Sprecher Ralf Schmidt. Es sei bereits eine Firma damit beauftragt worden, den Schriftzug zu entfernen. Die Kosten würden erfahrungsgemäß bei rund 500 Euro liegen.

Anfangs war der GTI strahlend weiß

Erfahrungsgemäß deshalb, weil es nicht das erste Mal ist, dass Unbekannte die Skulptur als Leinwand benutzen. Anfangs, am 28. Mai 2015, war diese Leinwand strahlend weiß. Das wirkte offenbar besonders einladend: Die Auto-Skulptur stand gerade einmal zwei Wochen am Platz, da war an zwei aufeinander folgenden Tagen ein Sprayer am Werk. Beim zweiten Mal wollte der Jugendliche offenbar mittags mit weißer Farbe seine Tat wieder ungeschehen machen und übersprayte er den blauen Schriftzug „ACAB“, wurde dabei aber von der Polizei erwischt.

Autowaschen war angesagt. Mehrfach. Gründlich. Und dann zeigte sich im Herbst 2015 auch noch ein Riss an der Beifahrerseite im Neopor-Kunststoff. Zu viel gewaschen? Nein, schlecht geparkt: Die Zehn-Tonnen-Skulptur steht schräg am Hang, die Spannung wirkte sich aufs Material aus.

Autowäsche an der GTI-Skulptur: Eine Firma aus Hannover entfernte im Sommer 2015 zum ersten Mal Spuren von Sprayern. Quelle: Manfred Hensel

Svantje Evenburg von der Piraten-Partei schlug vor, den Golf lieber gleich bunt bemalen zu lassen. Statt dessen bekam das Auto pflegeleichteren Kunststoff sowie eine silberne Farbe. Und es bekam eine Anti-Graffiti-Beschichtung. „Sie ist durchsichtig und wurde separat aufgetragen“, erklärt der Stadt-Sprecher. Der Film verhindere zwar das Auftragen von Farbe nicht, er erleichtere aber das Beseitigen.

Danach war ein paar Jahre Ruhe. 2018 gab es die nächste Aufsehen erregende Aktion – ökologisch nachhaltig: Dünger ließ das Gras an der Skulptur so wachsen, dass „Rückruf Denkmal“ zu lesen war. Diesmal rückte der Geschäftsbereich Grün mit dem Rasenmäher an.

Im März 2020 musste zuletzt doch nochmal geputzt werden – das kostete damals laut Stadtverwaltung etwa 2000 Euro. Wann der neue Schriftzug verschwindet und die aktuelle Rechnung ins Rathaus flattert liegt an der Verfügbarkeit von Arbeitskräften bei der beauftragten Fachfirma.

Der Golf war übrigens diesmal nicht das einzige Ziel der unbekannten Sprayer: Auch Wahlplakate entlang der Braunschweiger Straße dienten als Leinwände. Die kann nur keiner putzen...

Von der Redaktion