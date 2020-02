Deshalb weckte „Fabian“ die Lust am Theater

Stadtmitte

Am Mittwochabend erlebten viele Schüler im fast ausverkauften Scharoun-Theater auf vorbildliche Weise, was so alles im Theater möglich ist. Die Bühnenadaption von Erich Kästners „ Fabian“ vom Deutschen Theater Göttingen bestach durch viele Stilmittel und eine ungewöhnliche Erzählweise.

„ Fabian“ ist der einzige Erwachsenenroman Kästners. Sonja Bachmann, Dramaturgin am Göttinger Theater, und Ruth Messing, die das Stück auch inszenierte, schufen aus dem satirischen, gesellschaftskritischen Stück eine Szenencollage in einem einzigen wandelbaren Bühnenbild.

Ironie und Sarkasmus bestimmen den Erzählton

Die Geschichte spielt in den 1930er Jahren, kurz vor der Machtergreifung durch die Nazis. Der Germanist Dr. phil. Jakob Fabian ( Gregor Schleuning) hält sich als Werbetexter für Zigaretten über Wasser. Er ist ironisch bis sarkastisch, hält sich im Grunde aus allem raus, glaubt aber doch, dass es eines Tages den Sieg der Anständigkeit geben wird.

So zieht er durchs unmoralische Berlin, treibt sich in Bordellen, Künstlerkneipen und zwielichtigen Ateliers rum. Sein Studienfreund Stephan Labude ( Marius Ahrendt) arbeitet derweil an seiner Doktorarbeit, in der der linkspolitsche Akademiker an einer ethischen Lösung für die Menschheit arbeitet.

Ein Moralist in ungünstigen Umständen

Aus dem ganzen Sumpf an Kunst, Unmoral, Kommunisten, Nazis und anderen sticht Cornelia Battenberg ( Gaia Vogel) hervor. Für diese zarte Blüte lebt Fabian auf. Er wäre sogar bereit, sich gegen seine bisherige Überzeugung doch zu engagieren. Aber auch Cornelia verfällt der Unmoral und steigt mit einem Filmproduzenten ins Bett, um Karriere zu machen. Fabian stirbt schließlich, als er einen Jungen vor dem Ertrinken rettet. Er selbst ist Nichtschwimmer.

Einfallsreiche Kulisse und passende Live-Musik

Neben den drei Hauptcharakteren spielen Florian Eppinger, Christina Jung, Rebecca Klingenberg und Gerd Zinck viele verschiedene Rollen. In der Kulisse aus einer Wand mit drei Einbuchtungen, die an einen total verranzten U-Bahnhof erinnert, spielen sich die einzelnen Szenen im schnellen Wechsel ab. Michael Frei spielte dazu live auf dem Klavier, manchmal von einigen Darstellern an anderen Instrumenten begleitet. Gegen Ende packt er sogar eine Säge und einen Bogen aus.

Die Kulisse war komplett auf die Vorbühne verschoben. So war das Publikum ganz dicht dran am Geschehen, das sehr lebendig dargestellt wurde. Es gab Projektionen, Stimmen aus dem Off oder dem Megaphon, Gesang und teilweise surreal angehauchtes Spiel mit viel Live-Musik und teilweise großem Spektakel.

Collage-Techniken und Elemente des epischen Theaters

Die Geschichte wurde in Szenen meist ohne inhaltliche Übergänge gezeigt. Teilweise wurde die Handlung von den Darstellern erzählt. Fabians tragisches Ende sprach das Ensemble unisono ohne Emotion und mit jammernder Säge im Hintergrund.

Viele Effekte und Darstellungsformen kamen in der Inszenierung von Ruth Messing zum Einsatz. Das Stück war ein großartiges Beispiel, wie man Effekte und Technik einsetzen kann, ohne dass sie dabei überstrapaziert werden. Alles fügte sich in die Erzählung ein.

Besonders für Schüler eine anregende Inszenierung

Viele Schulen besuchten diese Aufführung, und das war gut so. Die Inszenierung in angenehmer Spielfilmlänge von knapp 90 Minuten zeigte den Schülern fast alles, was im Drama möglich ist. So kann man die Lust am Theater wecken. Das zeigte auch der lang anhaltende begeisterte Applaus am Ende.

Von Robert Stockamp