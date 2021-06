Wolfsburg

Still war’s lange Zeit. Coronabedingt durften über Monaten keine Konzerte mehr stattfinden. Langsam wird das Konzertieren unter freiem Himmel erlaubt.

Dieser Umstand hat sich bis in meinen Garten herumgesprochen. Drei ganz außergewöhnliche Tenöre verwöhnen uns und die Nachbarschaft seit einigen Tagen mit ihren Arien gern bis tief in die Nacht. Die Herren verfügen über einen imposanten Klangkörper wie bei Tenören üblich, haben allerdings einen sehr extrovertierten Stil in Bezug auf ihr Bühnen-Outfit: Giftgrün-schillernde Ganzkörperanzüge, hauteng versteht sich, betonen die wohlgeformten Schenkel. Am liebsten halten sie sich am oder im Teich auf – ich nehme an, das bei so viel inbrüstigem Gesang desöfteren eine Abkühlung nötig ist!

„The Frogs“ – so heißt das Trio an meinem Teich

„The Frogs“ – so nennt sich das kapriziöse Trio habe ich mir sagen lassen – sind übrigens sehr vom eigenem Gesang angetan. Erst wird sich stimmlich aufgewärmt, dann folgt eine sehr kurze Pause, um dann stundenlang in einen eintönigen bisweilen etwas melancholisch-quäkigen Rhythmus zu verfallen. An einigen Tagen haben „The Frogs“ auch eine Vorgruppe am Start – dann treten „The Chicks“ auf, eine reine Damen-Kombo mit eher bescheidenem Talent, aber großem Eifer.

Ich habe ja nicht geahnt, dass die Protagonisten in meinem Garten derat musikalisch sind. Man darf gespannt sein, wer demnächst die Open-Air-Bühne betritt und uns mit weiteren Gratiskonzerten erfreut.

Von Claudia Jeske