Wolfsburg

Telefonbücher sind nicht mehr das, was sie mal waren. Seit die halbe Welt nur noch per Handy kommuniziert, dienen die meisten besser als Schreibunterlage oder zum Abstützen von wackelnden Tischen als für die Recherche. Bei der WAZ bin ich aus diesem Grund nach und nach zum netten Fräulein von der Auskunft geworden. Das liegt daran, dass ich mittlerweile zu den Dienstältesten gehöre. Meine Handys sind Schatzkammern für Kontakte. Manchmal erreiche ich so allerdings auch andere Menschen als vermutet. Nochmal sorry, Herr Nicht-mehr-Bachmann. Und eine wichtige Nummer fehlt ganz: die von Ralf Moeller. Der hat ja offenbar eine besondere Schwäche für Menschen aus Wolfsburg – für Meerjungfrauen und Armwrestler zum Beispiel. Einer WAZ-Kollegin hätte er vor einigen Jahren ungefragt seine Nummer gegeben, besagen Gerüchte. Aber bevor ich die jetzt frage, und dann einen Herrn Nicht-mehr-Moeller am Ohr habe – Ralf, falls du das hier liest: Ruf mich einfach mal an.

Von Andrea Müller-Kudelka