Wolfsburg

Ich bin im „SATC“-Fieber. Das ist kein neues Corona-Symptom, sondern die Vorfreude auf neue Folgen der Serie „Sex and the City“. Die Fortsetzung „And Just Like That“ läuft seit letzter Woche auf einem Streamingdienst. Ich habe mir vorgenommen, alle Folgen am Wochenende anzusehen... Leider wurden vorerst nur die ersten zwei Folgen veröffentlicht.

Das war auch gut so, denn ich habe bereits in den ersten Minuten geweint. Die Fortsetzung der Kultserie rückt neben Freundschaft und Liebe die Trauer in den Mittelpunkt. Mich würde es daher nicht wundern, wenn bald alle Taschentücher aus Drogerien und Supermärkten verschwinden.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig