Wolfsburg

Es ist schon etwas Besonderes, dass innerhalb eines Monats gleich an drei Tagen identische Ziffern auf dem Kalenderblatt zu sehen sind. Den Auftakt hat der 02.02.2022 gemacht, an dem Mittwoch haben sich sicherlich einige die ewige Liebe geschworen. Am 20.02.2022 hätten sicherlich auch einige gerne geheiratet, nur leider haben die Standesämter am Sonntag geschlossen.

Am heutigen Dienstag, 22.02.2022, geben sich 18 Paare in Wolfsburg das Ja-Wort. Meine Kollegin Sabrina Fricke hat herausgefunden, warum das Schnapszahl-Datum so beliebt ist. Schließlich kursiert das Gerücht, insbesondere Männer würden Hochzeitstage aus Versehen mal vergessen. Ob das besondere Datum dem entgegenwirkt, konnte die WAZ noch nicht in Erfahrung bringen. Vielleicht erfahren wir am 22.02.2023, ob jemand den ersten Hochzeitstag vergessen hat.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig