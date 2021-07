Wolfsburg

Ich bin eine Wasserratte. War ich schon immer. Aus dem Planschbecken im Garten meiner Eltern kam ich als Kind erst, wenn die Nachbarn sich über das laute Klappern meiner Zähne beschwerten. Die klapperten allerdings ziemlich schnell, denn bis zur Pubertät war ich ein Hungerhaken. Heute ist das kaum noch vorstellbar. Dafür liebe ich das Wasser inzwischen noch viel mehr, denn da fühle ich mich federleicht, sobald ich keinen Boden mehr unter den Füßen habe.

Allerdings musste ich feststellen, dass ich nach der langen Lockdown-Schwimm-Sperre etwas an meiner Kondition arbeiten sollte. Egal: Dank meiner körpereigenen Isolierschicht kann ich ja jetzt schließlich auch viel länger im Wasser bleiben, ohne dass meine Lippen beginnen, blau zu leuchten. Falls mich am Wochenende also jemand vermisst: am besten mal im VW-Bad nachschauen. Gerade falls die Sonne nicht so heiß scheint. Wenn andere frieren, hab’ ich nämlich mehr Platz im Wasser.

Von Andrea Müller-Kudelka