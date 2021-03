Wolfsburg

Die meisten Menschen sind vom Dauer-Lockdown müde und erschöpft. Ich gehöre auch dazu. Daher sammle ich gern Tipps, wie man einen Corona-Lagerkoller vermeiden kann. Ein häufig genannter Rat lautet: sich ein neues Hobby zulegen. Zum Beispiel Stricken, Häkeln oder Malen.

Bisher habe ich mir aber noch kein neues Hobby gesucht. Dabei kenne ich viele Menschen, die mir etwas beibringen könnten. Meine Freundinnen probierten sich lange vor der Pandemie an der Nähmaschine aus, meine Oma häkelt fleißig und meine Mutter strickt seitdem sie ein junges Mädchen ist.

Ein Strickbuch für Anfänger

Deshalb denke ich immer als erstes an Mama, wenn ich irgendwo schöne Wolle sehe: Was könnte sie daraus alles Tolles zaubern?! Vor Kurzem hat sie mir eine wunderschöne gelbe Mütze gestrickt – passend zu meinen Schuhen. Meine Mama entspannt beim Stricken, sagt sie, und es freut sie, wenn sie anderen eine Freude machen kann. Doch offenbar würde sie sich wohl noch mehr freuen, wenn ich mir doch endlich ein eigenes Hobby zulege. Anders ist ihr aktuelles Geschenk an mich nicht zu erklären: Ich habe ein Strickbuch für Anfänger bekommen...

Von Ann Kathrin Wucherpfennig