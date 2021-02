Wolfsburg

Letzte Woche habe ich meine Wohnung mit frischen Frühlingsblumen ausgestattet und bereits mit Osterdeko geschmückt. Nun suche ich frische Farben und Muster für meinen Kleiderschrank. Dabei dachte ich zuerst nur ans Online-Shopping und war darüber schon wieder enttäuscht: Denn das Scrollen über den Bildschirm ersetzt nicht das Stöbern im Geschäft.

Daher ging ich durch die Fuzo und die City-Galerie, um wenigstens ein wenig Shopping-Atmosphäre aufzusaugen. Und was ich sah, machte mich richtig glücklich: Die meisten Geschäfte bieten einen Abhol- und Lieferservice an. Beim Schuhladen „Galipp“ schaute ich mir eine schöne gelbe Tasche und bunte Sneaker an, beim Kaufhaus WKS zog ich Westen und Jacken an. Die Mitarbeiterin stellte einen Spiegel in den Eingangsbereich, sodass ich die passende Farbe auswählen konnte.

Nach kurzer Zeit standen mehrere Kunden vor dem Geschäft, auf Nachfrage rieten sie mir zu der silbernen Weste. Also kaufte ich das Modestück und vielleicht bekomme ich die gelbe Tasche von Kollegen oder Freunden noch geschenkt, schließlich habe ich bald Geburtstag.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig