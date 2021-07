Kostenlos bis 11:00 Uhr Ab in den Urlaub: So viele Ausflugsziele und so wenig Zeit

Die Urlaubssaison beginnt: Für WAZ-Volontärin Ann Kathrin Wucherpfennig geht es in den Süden. Ihre Vorfreude und ihre Wunschliste mit Ausflugszielen ist schon lang – und mit jedem Gespräch wird sie länger. Der Urlaub müsste also um einige Wochen verlängert werden...