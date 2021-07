Wolfsburg

Was war das bitteschön für eine tolle Party in der Wolfsburger City am späten Dienstagabend? Rund 800 Italien-Fans feierten den Einzug ins EM-Finale. Riesige grün-weiß-rote Flaggen flatterten durch die Luft, die Fans stimmten auf dem City-Ring immer wieder „Forza Italia“ an und die Anhänger träumen schon vom Pokal. Dabei lagen die Nerven vorher teilweise ziemlich blank, da die Spanier den Ausgleich schossen – und dann gab es auch noch eine nervenaufreibendes Elfmeterschießen.

Ich verfolgte das Spiel mit der WAZ-Fotografin in der Innenstadt – um darüber zu berichten. Doch bei der guten Stimmung fieberte ich auch mit. Und natürlich drücke ich am Sonntagabend der Squadra Azzurra die Daumen. Italien muss jetzt einfach Europameister werden, sie haben es sich verdient!

Und dann kann ich nämlich auch richtig mitfeiern, am Montag habe ich nämlich Geburtstag und einen freien Tag...

Von Ann Kathrin Wucherpfennig