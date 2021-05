Wolfsburg

Endlich ist er da: der Frühling! Das gute Wetter am Sonntag wurde angekündigt, daher habe ich mich auf ein entspanntes Wochenende vorbereitet: Zuerst kaufte ich Blumen für meinen Balkon, dann holte ich meine Sonnenliege aus dem Keller und am Samstag erledigte ich die Hausarbeit. Denn am Sonntag wollte ich mit Wäsche, Abwasch und aufräumen absolut nichts am Hut haben.

Mein Plan ging auf. Am Sonntag schnappte ich mir Bikini, Buch und Sonnenbrille und legte mich in die Sonne. Die warmen Temperaturen waren herrlich! Dass ich letzte Woche noch mit Wintermantel durch die City lief, war vergessen. Mit diesen Temperaturen kann es doch weitergehen, dachte ich und öffnete voller Vorfreude auf weitere traumhafte Tage meine Wetter-App. Ich erschrak bei den eintönigen Bildern: An jedem Tag ist eine Wolke mit Regentropfen zu sehen. Der Frühling ist also noch gar nicht angekommen, er hat uns nur einen kurzen Besuch abgestattet…

Von Ann Kathrin Wucherpfennig