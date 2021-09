Wolfsburg

Für mich beginnt jetzt wieder eine schwere Zeit: Es wird früher dunkel, die Tage damit kürzer und die Nächte länger. Obwohl es jedes Jahr so ist, erschreckt es mich doch immer wieder neu. Nach dem längsten Tag am 21. Juni versuche ich es mir noch einige Wochen schön zu reden: Ist ja nicht so schlimm, dauert ja noch. Doch jetzt ist es auch für mich nicht mehr zu leugnen: Es ist mittlerweile deutlich früher dunkel. Man muss abends das Licht in der Wohnung anmachen, es ist kühler – draußen und drinnen. Besserung ist so schnell nicht in Sicht. Es wird sogar täglich schlimmer. Bis zum 21. Dezember – dann kommt die Wende und die Tage werden länger. Das ist mein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.

Von Sylvia Telge