Wolfsburg

In jeder Familie gibt es feste Rituale zu Weihnachten. Das gilt auch für die Musik. Bevor nicht „Last Christmas“ dudelt, kommen viele nicht in die richtige Stimmung. Auch die Wahl der Filme ist wichtig: Vor dem Fest muss man sich mindestens einmal „Kevin – Allein zu Haus“ und „Schöne Bescherung“ mit Chevy Chase angeschaut haben. Damit man sich dann kurz vor der Bescherung zum gefühlten 100. Mal den wunderschönen Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ reinzieht. Andere sehen sich mit großer Begeisterung die Streiche des kleinen Michel aus Lönneberga an oder die Abenteuer von Pippi Langstrumpf. Alles schön, aber nicht unbedingt meins. Für mich gehört „Mary Poppins“ einfach zu Weihnachten: Ich liebe das zauberhafte Kindermädchen...

Von Sylvia Telge