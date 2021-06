Alle dachten: Italien haut Österreich im Spaziergang aus der Fußball-Europameisterschaft. Ich auch. Aber Pustekuchen. Die Österreicher schlugen sich nicht nur sehr wacker, sondern waren in der zweiten Halbzeit sogar nahe am Sieg. Mit solch einem Spielverlauf hatten die vielen Italiener in Wolfsburg überhaupt nicht gerechnet. Ganz im Gegenteil. Trotzdem feuerten sie ihre Mannschaft bedingungslos an. Das mag ich an den italienischen Fans. Auch wenn es nicht so läuft, stehen sie hinter ihrem Team. Das machen nicht alle Fußballanhänger.

Von Sylvia Telge