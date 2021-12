Wolfsburg

Na, bekommen wir weiße Weihnacht? Oder ist wieder mal alles grün, regnet vielleicht sogar Bindfäden und das Thermometer klettert auf 12 Grad? In den letzten Tagen rieselten ganz, ganz zart Schneeflocken vom Himmel. Ich hatte mich etwas gefreut. Doch die Wetter-Langzeitprognose, die ich kürzlich sah, bremste meinen Optimismus komplett aus: In Bayern, wo bekanntlich mehr Schnee fällt als bei uns, gibt es nur alle sieben Jahre weiße Weihnacht. In unserer Region ist es noch seltener. Keine gute Aussicht, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt...

Von Sylvia Telge