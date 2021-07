Wolfsburg

Vier Jahre Wolfsburg, vier Jahre WAZ: 2017 kam ich eher zufällig in dieser Stadt an, frisch aus Studium und Theorie-Seminaren. Aber eigentlich fing das Lernen erst hier so richtig an. Und damit meine ich nicht nur, dass ich im Volontariat bei der WAZ lernte, Nachrichten zu texten, Interviews zu führen und eine eigene Steno-Schrift zu krakeln, die ich selbst kaum lesen kann. Vor allem habe ich in Wolfsburg jeden Tag neue Themen, Menschen und Lebenswelten kennengelernt.

Es macht mich stolz, inzwischen zu fast jeder Straße die Geschichten dahinter zu kennen. Wer als Lokalreporter irgendwo neu anfängt, der wagt ein Blind-Date mit „seiner“ Stadt, einen journalistischen Engtanz – fast schon eine arrangierte Ehe. Dass daraus eine Liebesgeschichte wurde, verdanke ich all den Wolfsburgern, mit denen ich reden durfte: vom bedauernswerten Ortsbürgermeister, den ich nach meiner ersten Ortsratssitzung mit acht Anrufen und zig unqualifizierten Fragen nervte, über alle anderen Protagonisten unserer Artikel bis zu den aufmerksamen Lesern, die mich anspornten und mich mehr als einmal auf die richtige Fährte brachten.

Vor vier Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass mir der Abschied von hier eines Tages so schwerfallen würde. Doch nun rufen unwiderstehlich neue Abenteuer im hohen Norden. Im Gepäck habe ich neben dem Redaktionshund (sorry, Kollegen!) einen ganzen Schatz an Erinnerungen. Danke für alles, Wolfsburg!

Von Frederike Müller