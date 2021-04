Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg hat den Gleichstellungsplan bis zum Jahr 2023 veröffentlicht. Ziel ist es, Frauen zu fördern und zum Ergreifen einer Führungsposition zu ermutigen. Die Grundlage für den drei Jahre geltenden Gleichstellungsplan bildet das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz (NGG).

Zu diesem Zweck sollen auch die Arbeitsbedingungen familienfreundlicher gestaltet werden. Konkret bedeutet dies, dass Teilzeitregelungen auch in Führungspositionen ermöglicht werden, dass Optionen zur mobilen Arbeit ausgebaut werden und dass nach Rückkehr aus der Elternzeit ein „Rückkehrgespräch“ geführt wird, um einen bestmöglichen Wiedereinstieg in den Beruf – in Hinblick auf die Elternschaft – zu erhalten.

„Frauen und Männern die gleichen beruflichen Chancen ermöglichen“

Federführend und wichtige Impulsgeberin bei der Erarbeitung des Gleichstellungsplans war Antje Biniek, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. „Der Gleichstellungsplan ist eine wichtige Selbstverpflichtung der Stadt Wolfsburg, um Frauen und Männern die gleichen beruflichen Chancen zu ermöglichen. Gleichzeitig sind die Maßnahmen ein wichtiger Baustein in Hinblick auf die Förderung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf“, so Biniek.

Umfrage unter Mitarbeiterinnen

Aktuell ist bereits eine Befragung von weiblichen Beschäftigten in Vorbereitung, um zu ermitteln, welche Rahmenbedingungen und Strukturen die Stadt Wolfsburg schaffen müsste, damit diese eine Führungsaufgabe wahrnehmen wollen würden.

„Es ist wichtig, dass die Stadt Wolfsburg sich weiterhin deutlich für eine gerechte und geschlechtersensible Personalpolitik ausspricht und gezielte Maßnahmen initiiert. Der Gleichstellungsplan wurde in enger Abstimmung mit der Gleichstellungsbeauftragten sowie dem Personalrat erstellt – das verdeutlicht nochmals die geschlossene Haltung zu diesem Thema“, so Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

Von der Redaktion