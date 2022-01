Gleich zwei Raubtaten innerhalb von 24 Stunden in Wolfsburg

Wolfsburg

Am Samstag ist es innerhalb von 24 Stunden zu gleich zwei Raubdelikten in Wolfsburg gekommen. In beiden Fällen entwischten die Täter. Die Polizei sucht deshalb Zeugen.

Freitagnacht hielt sich ein 23-jähriger Wolfsburger mit seiner Lebensgefährtin vor einem Haus in der Heinrich-Heine-Straße auf. Seinen Rucksack hatte er neben sich auf den Boden gestellt. „Plötzlich näherte sich ein Mann auf einem Fahrrad und leuchtete dem Wolfsburger mit einer Taschenlampe ins Gesicht“, berichtet Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Gleichzeitig fuhr der Unbekannte auf den 23-Jährigen zu und schubste ihn so zur Seite, dass der Wolfsburger hinfiel. Der Täter nutzte die Situation aus und ergriff den Rucksack des jungen Mannes. Im Anschluss flüchtete er mit seinem Rad in Richtung Laagberg. Der 23-Jährige nahm noch die Verfolgung auf, konnte den Flüchtenden jedoch nicht mehr erwischen.

Der Täter soll etwa 185 Zentimeter groß sein und ein südeuropäisches Aussehen haben. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke sowie eine dunkle Hose und fuhr auf einem schwarzen Herrenrad, eventuell E-Bike.

Der Täter entriss dem Wolfsburger eine Tasche mit Bargeld

Fast 24 Stunden später ereignete sich die zweite Raubtat: Ein älterer Wolfsburger war am Samstag gegen 23.45 Uhr in der Nähe seines Hauses im Kiebitzweg, als sich plötzlich ein Unbekannter von hinten näherte. „Dieser entriss dem völlig überraschten Mann eine Tragetasche mit Bargeld aus der Hand, die er bei sich trug“, sagt aus dem Bruch. Der Täter flüchtete in Richtung Reislinger Markt- Der Beklaute versuchte, die Verfolgung aufzunehmen, sah den Täter dann aber nicht mehr. Bei dem Räuber soll es sich um einen etwa 25-jährigen schlanken, dunkel gekleideten Mann handeln, der geschätzt 180 Zentimeter groß war.

Personen, die Hinweise zu einer der beiden Taten geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Von der Redaktion