Wolfsburg

Das Ziel ist klar – der Weg noch nicht: In Wolfsburg sollen möglichst schnell alle Haushalte vom Glasfaser-Ausbau profitieren. Doch wie kann das bei leeren Fördertöpfen gelingen? Klar ist, das selbst gesteckte Ziel für den vollständigen Ausbau des Glasfasernetzes bis Ende 2021 werden die Stadtwerke nicht halten können. Im Strategieausschuss wurden verschiedene Szenarien diskutiert, um alle Wolfsburger mit Breitbandanschlüssen zu versorgen. Der Knackpunkt: Gebiete die nicht förderfähig sind oder aufgrund ihrer Infrastruktur für externe Anbieter wenig lukrativ sind.

Förderprogramm: Wann werden die Töpfe wieder aufgefüllt?

Bis Ende 2021 sollen siebzig Prozent der Wolfsburger Haushalte erschlossen sein. Das berichtet Frank Kästner vom Vorstand der Stadtwerke, deren Tochter die Wobcom ist. Doch was passiert mit den restlichen Gebieten, die bis dahin nicht vom schnellen Internet profitieren? Drei Optionen sind denkbar: Erstens ein eigenwirtschaftlicher Ausbau der Stadtwerke. Das hätte den Vorteil, dass der Ausbau aus einer Hand erfolge und einheitliche Preise angeboten werden können.

Anzeige

Zweitens, das Förderprogamm „Graue Flecken“ nutzen. Eine Richtlinie zum Fördermittelprogramm wird im Januar des kommendes Jahres erwartet. Der Vorteil dieser Variante: Etwa 50 Prozent könnten an Fördermitteln abgerufen werden und eine einheitliche Preisstruktur sei möglich. Allerdings wäre auch die Stadt mit etwa 25 Prozent an den Ausbaukosten beteiligt. Und nicht alle Stadtgebiete können von dem Förderprogramm profitieren.

Externer Anbieter: Was bedeutet das für Wolfsburg ?

Deshalb steht auch die dritte – im Strategieausschuss am kontroversesten diskutierte Option- auf dem Prüfstand: Der Breitband-Ausbau von einem externen Anbieter auf dessen Kosten. „Allerdings haben wir dann keinen Einfluss auf die Preisstruktur, es kann zu unterschiedlichen Tarifen in den Ortsteilen kommen“, sagt Stadtrat Dennis Weilmann. Als mögliche Partner kommen dabei die Deutsche Glasfaser oder Avacon Connect in Betracht. Die Kooperation mit externen Anbietern will die Stadt nun prüfen.

Oberbürgermeister Klaus Mohrs betonte im Ausschuss, die Wobcom habe gehalten, was sie gesagt habe: 60 Millionen seien in die Hand genommen worden, um Wolfsburger Haushalte mit Glasfaser zu versorgen. Jetzt müsse man offen sein für alle Seiten, weil es nun um die weniger lukrativen Bereiche in Wolfsburg gehe. Denn, Bürger erster und zweiter Klasse dürfe es nicht geben, etwa nach dem Motto: „Die auf dem Dorf wohnen bekommen es nicht, die im Stadtgebiet schon.“

Von Nina Schacht