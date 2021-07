Wolfsburg

Blitzschnelle Datenübertragung, störungsfreies Fernsehbild, Online-Gaming in großer Runde sowie Up- und Downloads in gleicher Geschwindigkeit: Der Glasfaserausbau bietet Unternehmen und Privathaushalten nahezu grenzenlose Möglichkeiten auf dem Weg in eine digitale Zukunft. Dennoch sind sich viele Menschen noch gar nicht über die zahlreichen Vorteile für den Lebens- und Wirtschaftsstandort bewusst. „Doch das soll anders werden“, sind sich WAZ, Wobcom und Stadtwerke Wolfsburg einig.

Interessierte können online am Gespräch teilnehmen

Gemeinsam und mit Unterstützung des Unternehmens Meyer Straßenbau haben sie für kommenden Dienstag, 13. Juli, ein großes Expertengespräch auf die Beine gestellt, um das Thema Glasfaser und die Initiative #WolfsburgDigital, mit der sich die Stadt auf den Weg zur Modellstadt für Digitalisierung und Elektromobilität macht, weiter voranzubringen. Interessierte können ab 18.30 Uhr unter www.waz-online.de/glasfaser live in der Runde dabei sein.

Dort liefert Professor Reinhard Gerndt vom Center for Digital Technologies, Forschungszentrum der TU Clausthal und Ostfalia Hochschule zum Auftakt zunächst einen spannenden Impulsvortrag. Smart City ist für ihn „mehr als vier Balken auf dem Handy und ein voller Akku.“ Echte Digitalisierung sei eine Gemeinschaftsaufgabe und erfordere das Zusammenspiel aller Akteure.

Im Anschluss folgen Gespräche und Diskussionen mit Dr. Frank Kästner (Vorstand Stadtwerke Wolfsburg, Geschäftsführer Wobcom), Dr. Sascha Hemmen (Referatsleiter Digitalisierung und Wirtschaft bei der Stadt Wolfsburg) und Christoph Steindorff (Vorsitzender der Digitalen Gesellschaft Wolfsburg).

Das Gespräch beleuchtet den Glasfaserausbau aus unterschiedlichen Perspektiven

„Wir freuen uns bereits sehr darauf“, betont Michael Lieb, ehemaliger WAZ-Redaktionsleiter, der die Moderation der Veranstaltung im Nordkopf-Tower übernimmt. „Denn die Akteure werden den Breitbandausbau aus völlig unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und dabei viele spannende und auch neue Aspekte in den Fokus rücken.“

„Ziel dabei ist es, die Vorteile des Glasfaserausbaus hervorzuheben und deutlich zu machen, welche enormen Chancen sich daraus für Wirtschaft und Gesellschaft sowie den gesamten Standort Wolfsburg ergeben“, sagt WAZ-Geschäftsführer Gordon Firl. „Umso mehr würden wir uns natürlich auch über zahlreiche Online-Teilnehmer freuen“, sind sich die Initiatoren einig.

