Glasfaserausbau: Erster Knotenpunkt am Steimker Berg ist in Arbeit

Jetzt wird am Steimker Berg gebuddelt: Nach erfolgreicher Vorvermarktung und Beendigung der Planungsphase hat der Glasfaser-Ausbau begonnen. Im gesamten Stadtteil werden bis voraussichtlich Dezember 2021 flächendeckend Glasfaserleitungen verlegt.

Dafür werden in den nächsten Wochen und Monaten Tiefbautrassen mit Baggern gegraben sowie Leerrohre und Faserleitungen von mehreren Kilometern Länge installiert, um das FTTH-Glasfasernetz („Fiber To The Home“ – Glasfaser bis ins Haus) auszubauen. Mit dem Anschluss können laut Wobcom dann rund 600 Haushalte von der Möglichkeit profitieren, Internet, TV sowie Telefonie mit Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde zu nutzen.

Ein Gigabit pro Sekunde

Der erste Knotenverteilerpunkt ist jetzt in Arbeit. „Mit Beginn dieser Woche gehen wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürger die ersten konkreten Schritte in die digitale Zukunft im Stadtteil Steimker Berg“, sagt Norman Vogel von der Entricon. Wir blicken optimistisch auf eine möglichst reibungslose Bauphase.“, Vogel ist im Stadtteil Steimker Berg für die Projektsteuerung verantwortlich.

Projektleiter: Normen Vogel von der Entricon hofft auf eine reibungslose Bauphase – dann könnte Ende 2021 alles fertig sein. Quelle: Britta Schulze

Eine „Erdrakete“ bohrt sich bis zur Hauswand

Insgesamt sind für das Projekt Investitionskosten von rund 1,25 Millionen Euro erforderlich, mehr als 150 Kilometer Faserleitungen und rund fünf Kilometer Leerrohre werden verlegt. Die Hausanschlüsse bei den Endkunden werden in der Regel mittels einer „Erdrakete“ hergestellt. Diese bohrt sich von der Grundstücksgrenze unterirdisch bis zur Hauswand, so dass auf den Hausgrundstücken bis auf eine kleine Anschlussgrube so gut wie keine Erdarbeiten stattfinden werden.

Unterirdisch: Hausanschlüsse werden mit sogenannten Erdraketen hergestellt. Quelle: Britta Schulze

Die zur Refinanzierung erforderliche Ausbauquote war bereits im Mai erreicht. Thomas Schulze, Leiter Kundenservice der Wobcom, sagt aber: „Für Haushalte, die bisher noch keinen Vertrag abgeschlossen haben, besteht auch jetzt noch die Möglichkeit, sich an das Glasfasernetz anschließen zu lassen. Wir erstellen gern ein individuelles Angebot.“ Grundsätzlich werde in der Straße alles vorbereitet, um einen Anschluss auch zu einem spätesten Zeitpunkt durchführen zu können – allerdings kostenpflichtig.

Bis zum 31. August 2021 haben übrigens die Anwohnenden in den weiteren Ausbaugebieten Neuhaus, Sandkamp, Klieversberg und Reislingen Süd-West/Windberg noch die Möglichkeit, von einem kostenlosen Glasfaseranschluss zu profitieren.

