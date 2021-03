Wolfsburg

Der Glasfaserausbau der Stadt kommt mangels Fördergeldern kaum noch voran. Gleichzeitig fluchen viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger über hakende Videostreams bei Konferenzen im Homeoffice und dem Online-Unterricht. Die Politik im Wolfsburger Stadtrat macht darum ordentlich Druck beim Breitbandausbau.

Welche Orte bekommen eine Förderung?

Die FDP forderte in einem Antrag, auch den Ausbau durch private Anbieter zu prüfen, was vom Strategieausschuss mehrheitlich abgelehnt wurde. Die CDU verlangt einen Abschluss des Glasfaserausbaus in Wolfsburg bis 2023. Außerdem sollen die Ortsteile aufgelistet werden, für die es voraussichtlich keine Förderung geben wird. Für diese sollten alternative Lösungen gefunden werden, um den Ausbau voranzutreiben. „Wir schaffen in Wolfsburg eine 2-Klassen-Gesellschaft und einen ungleichen Lebensstandard, wenn wir uns nicht früh genug auch um die verbleibenden Orte kümmern“, so Fraktionsvorsitzender Peter Kassel. Fraktionsgeschäftsführer Christoph-Michael Molnar spricht von „existenzieller Bedeutung“ der Glasfaserversorgung.

Glasfaser-Ausbau in Wolfsburg: Die Stadtwerke wollen für dieses Jahr Hageberg und Nordsteimker Berg ausbauen, die Deutsche Glasfaser Hattorf und Heiligendorf ans Netz bringen. Quelle: Catherine Langlotz

Alle nicht förderfähigen Gebiete wollen die Stadtwerke selbst ausbauen

SPD und PUG wollen erst auf Fördergelder warten. Die Strategie der Sozialdemokraten sieht vor, schnellstmöglichst nach Veröffentlichung der Förderrichtlinien des Bundes Anträge für alle förderfähigen Gebiete zu stellen. Dafür soll die Verwaltung eine schnelle Durchführung der Markterkundung vorbereiten, die das ­EU-Recht vorsieht. „Die Förderrichtlinien sind in der Erarbeitung und werden bis spätestens Anfang des Sommers veröffentlicht“, weiß SPD-Bundestagsabgeordneter Falko Mohrs. Derzeit arbeite der Bund an einem neuen Förderprogramm für die „grauen Flecken“ – also auch dort, wo es bereits Bandbreiten von 100 Megabit pro Sekunde gebe. Gut zwei Drittel der Anschlusskosten könnten mit dem Programm durch den Bund gefördert werden.

Alle nicht förderfähigen Gebiete sollen durch die Stadtwerke beziehungsweise die Wobcom selbst ans Netz gebracht werden. Voraussetzung sei die Erfüllung einer Mindestanschlussquote. Allen Haushalten solle zügig ein Angebot unterbreitet werde. „Der SPD ist es wichtig, dass Infrastruktur in öffentlicher Hand bleibt“, sagte Fraktionsvorsitzender Hans-Georg Bachmann.

Antrag auf Digitale Dörfer Die FDP beantragt im Rahmen der Digitalisierung für die umliegenden Wolfsburger Dörfer eine einheitliche, benutzerfreundliche Plattform beziehungsweise App, angelehnt an das Bundesprojekt „Digitale Dörfer“. Darüber könnten Nachbarschaftshilfe, Mitfahrgelegenheiten oder ehrenamliche Angebote organisiert werden. Für Menschen ohne Internet oder Smartphone, sollen digitale Schaukasten im Ort die wichtigsten Informationen anzeigen, die auch in der App „geteilt“ werden. Der Antrag steht in der nächsten Sitzung des Wolfsburger Stratetegieausschusses auf der Tagesordnung, der am Dienstag, 16. März, ab 16 Uhr tagt.

Für dieses Jahr ist der Ausbau von Steimker Berg, Hageberg, Hattorf und Heiligendorf geplant

Doch wie steht es momentan überhaupt um den Ausbau der Glasfasernetzes? Zwischenzeitlich war der Ausbau, aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln, steigenden Baukosten und fehlenden Förderprogrammen ins Stocken geraten. Immerhin haben Stadtwerke beziehungsweise die Wobcom nach eigenen Angaben bereits 60 Millionen in den Glasfaserausbau investiert und 70 Prozent der Haushalte in Wolfsburg angeschlossen. Momentan läuft noch der Ausbau von Vorsfelde Nord und einem Teil der Stadtmitte. Für den Vorsfelder Süden hofft die Stadt auf weitere Fördergelder aus dem Förderprogramm des Bundes.

Dem Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur zufolge ist Wolfsburg mit 65 Prozent beim Thema Glasfaser bis ans Haus (FTTB) gut aufgestellt, laut der Stadtwerke sind es gar 70 Prozent. Quelle: Screenshot: BMVI

Voraussichtlich noch in diesem Jahr wollen die Stadtwerke mit dem Ausbau von Steimker Berg und Hageberg nachlegen. „Die Vermarktung soll noch im März beginnen“, so Stadtwerke-Sprecherin Petra Buerke. Zu den Investitionskosten könne man noch keine Auskunft geben. „Dies ist abhängig von den zukünftigen Zeitplänen.“

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser hat außerdem den Ausbau für rund 1700 Haushalte in Hattorf und Heiligendorf angekündigt. Die Nachfrage ist groß. Schon vor dem offiziellen Stichtag Ende Februar waren nach Aussage des Anbieters weit mehr als 40 Prozent der Mindestanschlussquote erfüllt. „Ich freue mich sehr, dass die Bürgerschaft beider Dörfer in so kurzer Zeit ihrem Wunsch nach einem Glasfaseranschluss so überdeutlich Ausdruck verliehen hat“, freute sich Ortsbürgermeister Marco Meiners (FDP).

Von Christian Opel