Der Bund hat der Stadt Wolfsburg satte 31 Millionen Euro Fördergeld für den Breitbandausbau zugesagt. Weitere 15 Millionen Euro sollen vom Land Niedersachsen fließen. An 5900 Adressen soll es bald schnelleres Internet per Glasfaser geben – unter anderem in Brackstedt und Velstove.