Wolfsburg

Ein Leser denkt schon an den Urlaub und will wissen: Reicht der deutsche Impfpass als Beleg auch bei Auslandsreisen? Eigentlich sollte das offizielle gelbe Impfbuch (WHO-Ausweis) international gültig sein. Wer keines mehr hat, muss es übrigens vorbestellen – wegen der hohen Nachfrage sind die Pässe nämlich aktuell ausverkauft und müssen nachgedruckt werden. Zurzeit ist zumindest für einige EU-Länder zudem ein digitales Zertifikat in Vorbereitung. Dann soll man per QR-Code die Impfung nachweisen und so eine Quarantäne bei der Ein- und Ausreise vermeiden können. Ob das überall und wie geplant ab Juni klappt, steht allerdings noch nicht fest.

Keine einheitliche Regelung

Bis dahin muss man sich vor Antritt einer Reise über die geltenden Regelungen im jeweiligen Land informieren. Und da nach den bisherigen Erkenntnissen auch vollständig Geimpfte oder Genesene Covid-19-Viren transportieren können, gilt das Impfbuch nicht in allen Ländern als ausreichende Garantie. Die meisten verlangen einen PCR-Test, der nicht älter als 48 beziehungsweise 72 Stunden alt sein darf. Manche Länder akzeptieren bei einer vollständigen Impfung allerdings sogar eine einfache ärztliche Bescheinigung in deutscher, englischer oder französischer Sprache – digital oder auf Papier. Eine einheitliche Regelung gibt nicht.

Von Andrea Müller-Kudelka