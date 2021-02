Wolfsburg

Verdächtige Leckerlis und ein würgender Hund: In der Nordstadt ist eine Wolfsburgerin auf mögliche Giftköder aufmerksam geworden und hat die Polizei alarmiert. Ob hinter den gefundenen Häppchen wirklich ein Hundehasser steckt, lässt sich zwar nur schwer feststellen – doch im Fall des Falls sind Herrchen und Frauchen zum Glück nicht hilflos. Die Wolfsburger Tierärztin Dr. Susanne Schüler gibt nützliche Ratschläge.

„Mir war schon seit Tagen aufgefallen, dass mein Hund sich beim Spazierengehen ganz anders verhält“, berichtet Celina Stendel, deren Dackelwelpe sich auf den Gassirunden am Hansaplatz und am Neuen Teich plötzlich überall fest schnüffelte. Als der Schnee schmolz, war es dann soweit: Welpe Erna ergatterte einige Häppchen und verschlang sie, bevor Stendel eingreifen konnte. „Nach ein paar Metern hat sie sich dann krampfartig erbrochen“, so die 24-Jährige.

Glück im Unglück? „Ich bin überzeugt, dass es Giftköder und nicht nur verlorene harmlose Leckerlis waren“, sagt Stendel. „Ernas Körper hat ja sofort reagiert und sie hat sich massiv übergeben. Außerdem lagen die Stücke ja in Häufchen verteilt, was untypisch für verlorene Leckerlis wäre.“ Deshalb informierte sie umgehend die Polizei und über Facebook auch andere Hundehalter.

Vorsicht Giftköder: Warnungen verbreiten sich unter Hundehaltern sehr schnell – ob wirklich etwas dran ist, ist aber schwer zu ermitteln. Quelle: Archiv

Gerüchte sind schwer zurückzuverfolgen

Solche und ähnliche Giftköder-Warnungen verbreiten sich immer mal wieder in den Nachbarschaften oder den Sozialen Medien. Doch selbst die Polizei kann die Meldungen nicht immer eindeutig bestätigen. Ein mit Rasierklingen gespicktes Würstchen sei zwar ein klarer Fall, sagt Polizeisprecher Thomas Figge. Aber wenn nur ein unauffälliges Stück Frikadelle abgegeben wird, kann auch die Polizei nichts erkennen. Wer eine eindeutige Analyse will, muss so einen Fund schon selbst an ein Labor schicken.

Eindeutige Labor-Analysen dauern zu lange

Ähnlich ist es auch beim Tierarzt. „Bei Aufnahme von Giftködern, wie zum Beispiel einer mit Rattengift präparierte Frikadelle, die länger als zwei Stunden zurückliegt, lassen sich nur anhand der Symptome und der Blutergebnisse vermutliche Rückschlüsse auf die Art des Gifts ziehen“, erklärt die Wolfsburger Tierärztin Dr. Susanne Schüler. Eine eindeutige Giftanalyse würde mehrere Tage dauern und könne im Vergiftungsfall dem Tier nicht helfen, da meist ein sofortiger Behandlungsbedarf bestehe. „Wir wissen genauso wenig wie die Besitzer, was tatsächlich in der Bulette war“, bringt Schüler es auf den Punkt.

Was tun bei Verdacht auf Vergiftung? Tierärztin Dr. Susanne Schüler gibt Ratschläge, wie Hundehalter sich verhalten sollten, wenn sie glauben, ihr Tier sei vergiftet worden: Fall 1: Sie haben gesehen, dass ihr Hund etwas Unbekanntes oder Verdächtiges heruntergeschlungen hat. Ab zum Tierarzt, und zwar schnell: Am besten vorher schon anrufen und ankündigen, dass es um einen möglichen Vergiftungsfall geht. „Keine Selbstmedikation!“, mahnt Dr. Schüler. Eine gute unterstützende Erste-Hilfe-Maßnahme bei Vergiftungen sei allerdings Aktivkohle – auch wenn sie den Besuch beim Tierarzt nicht ersetzt. Als Tropfen oder Tabletten gegeben, bindet sie die Giftstoffe und verhindert somit die Aufnahme in den Blutkreislauf. Infos über Hersteller und Dosierung kann der jeweilige Tierarzt geben. Und: Den Hund nicht eigenständig zum Erbrechen bringen. Hat er Scherben oder Klingen geschluckt, steigt das Risiko, wenn sie die Speiseröhre noch einmal passieren müssen. Fall 2: Sie haben nichts beobachtet, bemerken aber verdächtige Symptome am Hund. Blut in den Ausscheidungen, offensichtliche Bauchschmerzen, Zittern oder Krämpfe sind Grund genug, sofort zum Tierarzt zu fahren – am besten ebenfalls mit einem ankündigenden Anruf vorher. Was aber, wenn der Hund „nur“ schlapp wirkt, weniger Appetit zeigt oder Durchfall hat? „Dann hilft es, zusätzlich die Vitalfunktionen zu kontrollieren“, rät die Tierärztin. Sind die Schleimhäute im Maul rosarot? Liegt die Körpertemperatur zwischen 37,5 und 39 Grad Celsius? Sind Atemfrequenz und Puls normal? „Wer diese Kontrollen regelmäßig übt, hat Sicherheit und Vergleichswerte“, so die Ärztin. Blasse Schleimhäute, sinkende Temperatur oder auffälliger Atem und Puls geben dann Hinweis darauf, dass der Hund dringend zum Tierarzt sollte. Generell gilt: Schnell sein! Normalerweise bleibt Gefressenes ein bis zwei Stunden im Magen, bevor die Inhaltsstoffe gänzlich vom Blut aufgenommen werden. „Eine rechtzeitige tierärztliche Behandlung ist bei Vergiftungen lebensrettend“, sagt Dr. Schüler.

In der Praxis werden Hunde bei Verdacht auf Vergiftung und ähnlichem gründlich auf Symptome untersucht. Anzeichen für eine Vergiftung können unter anderem Unruhe, Erbrechen, Blut in den Ausscheidungen, vermehrtes Speicheln oder Krämpfe sein. „Wie stark sich die Beschwerden äußern, hängt aber von der Art und Menge des Gifts und dem Körpergewicht des Tiers ab“, sagt Dr. Schüler. Weisen die Symptome auf ein Gift hin, wird der Hund häufig zum Erbrechen gebracht, vorausgesetzt die Giftaufnahme liegt nicht länger als zwei Stunden zurück. Außerdem gibt es Gegenmittel, die verhindern, dass die Inhaltsstoffe aus dem Verdauungstrakt ins Blut wandern.

Rasierklingen im Wurststück: Hat der Hund einen solchen Köder geschluckt, ortet der Tierarzt die Klinge per Röntgenaufnahme und entfernt sie operativ. Quelle: dpa

Rasierklingen und andere spitze Gegenstände hingegen hinterlassen oft schon blutige Spuren im Rachen, können im Röntgenbild erkannt und operativ entfernt werden.

Tierärztin bestätigt aktuell erhöhtes Aufkommen von Vergiftungsfällen

Ob hinter Vergiftungserscheinungen tatsächlich die Tat eines Hundehassers steckt oder der liebe Vierbeiner nur irgendwo Schokolade entdeckt oder eine unbekömmliche Pflanze probiert hat, lässt sich in vielen Fällen nicht sagen. Dennoch kann Dr. Schüler bestätigen: „Immer mal wieder kommt es in Wolfsburg zu Vergiftungsfällen, bei denen der Verdacht auf schädigende Absicht naheliegt.“

Vorbeugung: „Sich beliebt machen“

Gegen die Gefahr helfe vor allem eines: Prävention. Dr. Schüler rät, „sich beliebt zu machen im Umfeld“: den Hund gut zu erziehen, nicht stundenlang bellen zu lassen, Exkremente wegzuräumen und den Hund anzuleinen, wenn Passanten entgegen kommen.

Anti-Giftköder-Training für Hunde hilft

Außerdem lassen sich Hunde dazu erziehen, gefundene vermeintliche Leckerbissen nicht runterzuschlingen, sondern sie ihrem Halter „anzuzeigen“. So ein Training gibt es auch in Wolfsburg, die Tierärztin hat selbst einen solchen Kursus mit ihrem Golden Retriever Jack absolviert.

Vorsorge: Am besten ist es natürlich, wenn der Hund den Köder gar nicht erst frisst. Anti-Giftköder-Training kann dabei helfen. Quelle: Doreen Dankert

Anti-Giftköder-Training im Video: Hund Muffin „meldet“ seinem Frauchen den Köder, statt ihn zu fressen

Und wenn der Hund schon zu alt oder schwierig ist, um solche Finessen zu lernen, helfe immer noch ein guter Maulkorb. „Wenn die Hunde mit gutem Training daran gewöhnt werden, freuen sie sogar auf ihren Maulkorb.“

Weitere Hilfen und Tipps Erste-Hilfe-Kurse für Hundehalter nehmen Berührungsängste und geben Sicherheit für Notfälle – egal ob es um eine verletzte Pfote, Hitzeschlag oder mögliche Vergiftungen geht. Mehrere Tierärzte in und um Wolfsburg bieten außerhalb von Coronazeiten solche Kurse an, ebenso wie das DRK vor Ort. Anti-Giftköder-Training haben manche Hundeschulen im Angebot, zum Beispiel die von Vanessa Engelstädter. Auf www.hund-im-alltag.de informiert die Hundetrainerin regelmäßig über kommende Kurse. Dort werden auch Info-Abende zum Thema Giftköder angekündigt, bei dem die Trainerin gemeinsam mit Tierärztin Dr. Susanne Schüler über Risiken und Vorbeugung berät. Notfälle am Wochenende müssen nicht bis Montag warten! Die Tierärzte in Wolfsburg wechseln sich mit Notfalldiensten ab. Jeder Tierarzt informiert per automatischer Ansage am Telefon, welche Praxis gerade Wochenenddienst hat (zum Beispiel bei der Praxis Dr. Schüler unter 05361-12233). Vorm Losfahren aber auch den Notdiensttierarzt nochmal anrufen und den Besuch ankündigen.

Von Frederike Müller