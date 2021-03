Gifhorn/Wolfsburg

Der heutige Beitrag in der Reihe Impulse stammt von Viktor Janke. Viktor Janke, geboren 1984, ist Prediger der Evangelisch-Lutherischen Christus-Brüdergemeinde in Gifhorn. Nach seinem Abitur in Wolfsburg und Studienabschluss in Gießen wurde er 2008 Prediger seiner Heimatgemeinde in seiner Heimatstadt Gifhorn. Er ist glücklich verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit engagiert er sich in einem überregionalen christlichen Werk, schreibt an seinem Blog und liest gern.

Gott ist zutiefst emotional

Viktor Janke. Quelle: privat

Leider gehen wir immer wieder selbstverständlich davon aus, Gott schon ganz gut zu kennen. Doch Gott wäre nicht Gott, wenn wir ihn bereits begriffen und erfasst hätten. Ich lade dich ein, Gott immer besser kennen und lieben zu lernen! Kennst du Gott schon als jemanden, der mitfühlt und mit dir weint? Auch wenn er vollkommen ist und nichts braucht, ist er voll barmherziger Liebe. In der Bibel wird immer wieder deutlich: Gott ist kein distanzierter, gefühlloser Machthaber, sondern zutiefst einfühlsam, emotional und uns nah!

In der Jahreslosung 2021 aus Lukas 6,36 ist die zugrundeliegende Aussage, dass unser himmlischer Vater barmherzig ist – „beim armen Herz“. Gott ist mitleidend und voller Mitgefühl mit denen, die Nöte haben. Gott ist wie ein Vater, der seinem Sohn voller Barmherzigkeit entgegenläuft, ihn wieder annimmt und ihn barmherzig beschenkt, obwohl dieser ihn für tot erklärt hat (Lukas 15,11ff). „Könnte eine Frau ihr Baby vergessen und sich nicht über ihren leiblichen Sohn erbarmen? Selbst wenn sie könnte – ICH vergesse dich nicht!“ (Jesaja 49,15).

Mütter opfern sich für ihre Kinder auf

Kein Mensch hat größeres Mitleid mit einem Anderen als Mütter mit ihren Kindern. Sie opfern sich für ihre kranken oder verletzten Kinder auf. Doch Gott scheut den Vergleich nicht. Er ist noch besser als der beste Vater und die beste Mutter. Kannst du das glauben?

Wir haben oft das Gefühl, Gott sei weit weg, wenn es uns oder anderen Menschen schlecht geht. Doch das Gegenteil ist der Fall: „Du siehst es doch, denn du schaust das Elend und den Jammer – es steht in deinen Händen“ (Psalm 10,14). Gott sieht alles und er hat Mitgefühl!

Im Buch Jeremia gibt es den weinenden Gott

Im Buch Jeremia wird sogar drei Mal gesagt, dass Gott weint (9,9; 14,17; 48,31-32)! Unglaublich. Diese Beschreibung Gottes finden wir auch im Neuen Testament (Johannes 11,35; Lukas 19,41). Das berührt mich immer wieder! Gott kann mit uns mitfühlen und weint aus Liebe mit uns! Er hat uns ja schließlich nach seinem Ebenbild mit allen Emotionen geschaffen. Und er hat Hass, Ablehnung, Vertrauensbrüche, Verleumdung durch seine Menschwerdung am eigenen Leib erfahren. Er wurde in allem versucht und kann uns dadurch auch verstehen (Hebräer 4,15).

Aber Gott sieht nicht einfach nur, was auf dieser Welt passiert, und leidet nicht nur mit. Gottes Barmherzigkeit ging so weit, dass er selbst Mensch geworden ist, um uns Frieden in jeder Lebenssituation und ewiges Leben zu schenken! Jesus verspricht: „Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt! Ich werde euch Frieden finden lassen!“ (Matthäus 11,28). Was für ein Trost, so einen Gott an seiner Seite zu haben! Ich liebe ihn und will ihn noch besser kennenlernen. Du auch?

Von Viktor Janke