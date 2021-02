Gifhorn

Der Beitrag aus unserer Reihe „Impulse“ stammt in dieser Woche von Peter Dobutowitsch, Jahrgang 1953, verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Pastor im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, seit 2019 im Ruhestand. Mehrere Jahre in Leitungskreisen seiner Kirche tätig, viele ökumenische Kontakte, Andachten bei NDR 2, Vortragstätigkeiten. Neuerdings mit eigenem Kabarettprogramm „pastÖrisierend“ unterwegs. Er wohnt in Triangel.

Ein paar ganz persönliche Geschichten über die Liebe

Übermorgen ist Valentinstag. Ein guter Anlass, ein paar Geschichten über die Liebe zu erzählen. Es stört Sie hoffentlich nicht, dass es meine Liebesgeschichten sind. Wenn ja, bitte ich um Nachsicht.

Peter Dobutowitsch Quelle: Heinz-Werner Stiller

Ich war 16 und nahm allen Mut zusammen, um dem Mädchen zu sagen, dass ich es liebe. Sie gab mir einen Korb. Sie liebte mich nicht. Eine harte Lektion, aber notwendig. Ich lernte, dass nicht jede Liebe auf Gegenliebe stößt.

Verliebt sein ist etwas anderes als Liebe

Mit 19 habe ich ein Mädchen geküsst, und sie erwiderte die zärtliche Annäherung. Ich war so verliebt. Küssen war toll, aber reden konnten wir nicht. Wir hatten keine gemeinsamen Themen. Manchmal ist verlieben wie verlaufen. Dann muss man einen Ausweg finden. Nach ein paar Monaten trennten wir uns. Ich lernte, dass verliebt sein etwas Anderes ist als Liebe.

Mit 21 habe ich wieder mal ein Mädchen geküsst. Und die war die richtige. Wir sind inzwischen 43 Jahre miteinander verheiratet. Ich liebe sie heute mehr denn je und sie mich auch. Wir sind zwei und doch eins. Es vergeht kein Tag, an dem wir uns nicht irgendwie unsere Liebe zeigen, erklären, spüren lassen, denn die Liebe muss man pflegen.

Die Liebe zu den Kindern und den Enkelkindern

Meine Frau schenkte mir zwei Kinder, die ich sehr liebe. Unsere Schwiegertochter und den Schwiegersohn liebe ich auch und erst die beiden Enkel! Ich kann mir kein Leben mehr ohne die beiden Burschen vorstellen.

Ich liebe übrigens auch Pferde. Ja, Pferde sind meine Leidenschaft von frühester Jugend an. Ich liebe ihre Schönheit, ihre Kraft, die sich zügeln lässt, und ich bringe auch gern ihren Mist weg.

„Ich habe Jesus in mein Leben gelassen und spreche täglich mit ihm, indem ich bete“

Dann will ich Ihnen noch erzählen, dass ich Jesus liebe. Das ist ein spirituelles Ding. Irgendwann hörte ich eine Predigt darüber, dass Jesus vor der Tür meines Herzens stünde und um Einlass bitte. Theologen erklären Medizinern, dass es neben den Herzkammern noch eine Herzenstür gibt. Ein schlichtes Bild, aber erfahrbar. Ich habe ihn in mein Leben gelassen und spreche täglich mit ihm, indem ich bete. Ich glaube und vertraue ihm. Öffentlich habe ich mich durch die Taufe zu Jesus bekannt. Damals war ich 13 Jahre alt. Er ist mein Freund und mein Herr und Heiland. Ich kann es nur so altmodisch ausdrücken. Inzwischen habe ich zu ihm eine längere Beziehung als zu meiner Frau. Da sieht man mal, was die Liebe alles kann.

Von Peter Dobutowitsch