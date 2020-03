Gifhorner Pastor in Corona-Quarantäne: Erste Woche ist geschafft

Gifhorn

Seit einer Woche sitzen der Gifhorner Pastor Lothar Krauss und seine Frau Heike jetzt in ihrer Wohnung fest – sie saßen bei einer Veranstaltung in Karlsruhe mit einem Mann am Tisch, der kurz darauf an dem neuartigen Coronavirus erkrankte. Und sie haben ihre Quarantäne sogar aus freien Stücken verlängert: Rein rechnerisch dürften sie vom 13. März an wieder unter Leute gehen, sicherheitshalber wollen sie das aber nicht vor dem darauffolgenden Montag tun. Also wird die Gemeinde der Kirche im Brauhaus an drei Sonntagen ohne ihren Leitenden Pastor Krauss auskommen müssen. „Wir sind aber drei Pastoren, das ist also nicht weiter schlimm“, sagt der Gifhorner.

Die gute Nachricht ist: Bislang zeigen weder Lothar Krauss noch seine Frau Symptome einer Corona-Infektion. Die schlechte: Dadurch haben sie auch kein „Anrecht“ auf einen Test und können nur durch Abwarten der Inkubationszeit, also der Phase, in der Symptome auftreten können, herausfinden, ob sie sich bei der Begegnung mit dem Infizierten angesteckt haben. Wie sich das anfühlt? „Das ganze Thema Corona ist ja eins, bei dem es vor allem um Empfindungen und Bewertungen geht, weniger um Fakten, denn davon gibt es leider noch viel zu wenige“, meint Krauss. Ihm scheint die Fachwelt mit dem Virus etwas überfordert, was sich daran zeige, dass vieles noch unklar ist – etwa wie gefährlich der Erreger nun tatsächlich ist, ob Mehrfacherkrankungen eines Infizierten möglich sind, ob der Sicherheitsabstand zu Corona-Patienten nun einen oder drei Meter beträgt...

Das Ehepaar Krauss ist froh, dass es beruhigende Nachrichten aus erster Hand bekommt. Und zwar von drei Menschen, die ebenfalls bei der Veranstaltung in Karlsruhe waren, tatsächlich infiziert und auch erkrankt sind – und ihren Gifhorner Beinahe-Schicksalsgenossen per Mail berichteten, dass sie nicht mehr auszustehen hätten als leichte Erkältungssymptome. „So etwas zu hören ist für uns persönlich erleichternd, es macht für mich die Heftigkeit mancher Reaktion beim Thema Corona aber noch schwerer nachvollziehbar“, sagt Krauss. In einem der zahlreichen Telefonate, die er derzeit führt, erzählte ihm jemand von einer Grundschülerin, die sich im Unterricht die Nase putzte. Das benutzte Taschentuch durfte sie nicht in den Papierkorb werfen, sondern sie sollte es in ein von zu Hause mitgebrachtes verschließbares Gefäß legen und mitnehmen – aus Angst vor Ansteckung. „Natürlich ist das Thema Corona herausfordernd, aber wir haben hier in Gifhorn doch noch keine dramatische Lage“, staunt der Geistliche.

Damit die Nachbarn Bescheid wissen: Vor der Wohnungstür haben Lothar und Heike Krauss diesen Aushang angebracht. Quelle: privat

Er und seine Frau kommen mit ihrer Isolation einigermaßen gut zurecht. Die Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus, in dem sie wohnen, haben ihren anfänglichen Schrecken schnell überwunden und sind jetzt ebenso hilfsbereit wie Freunde, Bekannte und Gemeindemitglieder. Den Krauss’ fehlt es an nichts, die per Mail erbetenen Einkäufe werden ihnen vor die Tür gestellt, und Trost und Zuspruch gibt es ebenfalls reichlich – wenn auch nur auf digitalem Weg. „Hinzu kommt die wirklich gute Betreuung durch das Gifhorner Gesundheitsamt, wir werden jeden Tag angerufen und sorgfältig nach unserem Befinden, nach eventuellem Fieber und Ähnlichem gefragt“, lobt der Pastor. Jetzt hoffen er und seine Frau, dass sie auch die zweite Woche in Quarantäne symptomfrei überstehen und dann endlich wieder frei leben und sich bewegen können. Und sich gegenseitig umarmen – denn aus Sicherheitsgründen sollen sie selbst darauf bis auf Weiteres verzichten.

Von Stefanie Gollasch