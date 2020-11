Müden

Der Beitrag aus der Reihe „Impulse“ stammt in dieser Woche von Pastor Jürgen Harting. Jürgen Harting, Jahrgang 1966, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach seinem Theologiestudium arbeitete er zunächst einige Jahre als Softwareentwickler, bevor er 2006 in den kirchlichen Dienst eintrat. Seit September 2015 ist er Pastor der St. Petri-Kirchengemeinde in Müden/Aller.

Ich zuerst – und alle anderen sind mir egal

In einem Ferienpark wird für Kinder ein kostenloses Kasperletheater veranstaltet. Kurz vor Beginn sind alle Plätze von Kindern und ihren Eltern besetzt. Noch immer betreten weitere Kinder den Vorstellungsraum. Aber nicht einer von den „Großen“ macht Anstalten, den Sitzplatz für jene „Kleinen“ freizugeben, für welche die Vorstellung eigentlich gedacht ist. Ergebnis: Jene Kinder müssen mehr oder weniger stehend von ganz hinten zuschauen.

„Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht.“ – Denkste! Hier heißt es bloß noch „Ich (und meine Kinder) zuerst – und alle anderen sind mir egal! Und im Urlaub anscheinend noch ‚egaler’ als zu Hause. Motto: „Hier kennt mich ja eh keiner.“ Und so kommen etliche zu kurz! Es ist dann eben doch nicht an alle gedacht.

Zunächst klingt dieser Satz ganz logisch

„Wenn jeder an sich selber denkt, ist an jeden gedacht.“ – Sicher war dieser Satz von seinem Erfinder nicht ernst gemeint. Für einen Moment möchte ich dennoch mal annehmen, er wäre ernst. Darin steckt vordergründig erst mal eine gewisse Logik. Aber würde das mir wirklich reichen?

Würde es mir reichen, wenn nur ich an mich denke und es sonst keinen anderen geben würde, bei dem ich merke, der hat an mich gedacht, dem bin ich nicht egal, der interessiert sich für mich? Antwort: Nicht wirklich!

Der Sog des Selbstmitleids wird unmerklich stärker

Wer nach diesem Sprichwort lebt und in erster Linie immer nur an sich denkt, der wird irgendwann merken, dass er allein bleibt. Wer sich nur um sich selber dreht, wird einsam. Dort bleiben dann Menschen ungewollt allein. Und wo Menschen in ihrer Einsamkeit versinken, schwindet die Kraft, sich selber aus der Isolation herauszuholen. Und wo Menschen mit ihren Sorgen alleine bleiben, wird auch der Sog des Selbstmitleids unmerklich stärker und die Möglichkeit, alleine wieder herauszukommen, immer geringer.

Es hat seinen guten Grund, dass Jesus seine „Goldene Regel“ ausgegeben hat: „Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch!“ (Matthäus 7,12) Wenn alle auf unserer Erde sich daran hielten, dann, bin ich sicher, würde tatsächlich an alle gedacht und keiner würde mehr dauerhaft zu kurz kommen. Wer damit anfängt, an andere zu denken, der wird am Ende auch selber nicht vergessen sein.

