Wolfsburg

In der Reihe Impulse schreibt heute Antonia Przybilski. Die Kulturwissenschaftlerin und katholische Theologin arbeitet seit 2015 als Dekanatsreferentin im katholischen Dekanat Wolfsburg-Helmstedt. Sie ist 1977 geboren, verheiratet und hat zwei Söhne.

„Man staunt, was die Bilder über die Personen erzählen“

Antonia Przybilski Quelle: Thomas Puschmann

In Wolfsburg-Vorsfelde ist derzeit die Photoausstellung „HUMAN – Menschenbilder in Vorsfelde“ zu sehen. Gezeigt werden Fotografien aus zwei Zeiten, Porträts von Menschen in Vorsfelde. Man kann in verschiedene Gesichter blicken und staunt, was die Bilder über die Personen erzählen.

Die Ausstellung ist berührend, gerade weil der unverstellte Blick in Gesichter im letzten Jahr kaum möglich war. Der direkte Blick in das Gesicht eines Gegenüber und auch der Blick anderer in das eigene Gesicht waren und sind oft eingeschränkt durch eine Maske. Sie erschwert, gegenseitig Emotionen oder Mimik zu lesen, und manchmal gibt es gar Probleme, den Menschen hinter der Maske überhaupt zu erkennen. Das Abstandsgebot ist auch auf Blicke übergegangen, und mancher hat verlernt, den anderen anzuschauen.

Momente des unverstellten Blicks und des ehrlichen Interesses aneinander

Beim Anschauen der Porträts der Ausstellung HUMAN geht mir das Wort „von Angesicht zu Angesicht“ nicht aus dem Sinn. Die Redewendung klingt antiquiert, und heute würde es eher heißen „face to face“. Und doch hat die Wendung eine besondere Tiefe: Sie beschreibt Momente des unverstellten Blicks, den Menschen tauschen, wenn sie ehrliches Interesse aneinander haben. Momente, in denen Personen etwas miteinander klären oder sich nah sein wollen. Die Redewendung beschreibt wahre Momente, in denen zwischen den Beteiligten die Dinge richtiggestellt sind, und sie beschreibt Momente von Erkenntnis und Respekt. In der Bibel wird „von Angesicht zu Angesicht“ auch gebraucht, wenn von Begegnungen mit Gott erzählt wird und von der Erwartung, dass man von seinem Gegenüber vollkommen verstanden und gesehen wird.

Menschen anschauen und von Angesicht zu Angesicht begegnen, das ist ein Verhalten, das neu geübt und erlebt werden sollte. Dabei ist es egal, ob Menschen Masken tragen oder nicht. Denn für Blicke, das Ansehen und auch das Gesehen werden gibt es kein Verbot, im Gegenteil! Die Ausstellung HUMAN ist eine Ermunterung, auch die Wendung „von Angesicht zu Angesicht“ wieder zu entdecken und zu kultivieren. Probieren Sie es doch aus!

Die Ausstellung ist noch bis zum 11. Juli zu sehen

Die Ausstellung mit Bildern von Willi Vogelsang und Anton Soloveychik ist noch bis zum 11. Juli in St. Petrus, St. Michael und im öffentlichen Raum in Vorsfelde zu sehen. Weitere Informationen unter https://kunstcamera.wixsite.com/human.

