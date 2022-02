Am frühen Samstagmorgen ist ein Gewitter über Wolfsburg gezogen. Für Anwohner in der Breslauer Straße hatte es unschöne Folgen: Das Dach ihrer Doppelhaushälfte geriet in Brand

Gewitter über Wolfsburg: Blitz setzt Dach am Laagberg in Brand

Unwetter - Gewitter über Wolfsburg: Blitz setzt Dach am Laagberg in Brand

Unwetter - Gewitter über Wolfsburg: Blitz setzt Dach am Laagberg in Brand