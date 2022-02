Gewitter über Wolfsburg: Blitz setzt Dach am Laagberg in Brand

Wolfsburg

Schreck am frühen Morgen: Gegen 5.45 Uhr zog am Samstag ein Gewitter mit Schneeregen über Wolfsburg. In der Breslauer Straße am Laagberg schlug der Blitz in das Dach einer Doppelhaushälfte ein, das daraufhin Feuer fing. Die Bewohner und eine Katze blieben unverletzt.

Erste Löschversuche des Bewohners hatten mäßigen Erfolg

Um 5.52 Uhr rückte zunächst der Löschzug der Berufsfeuerwehr aus. „Noch während der Anfahrt unternahm der Bewohner des Hauses erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher. Leider mit mäßigem Erfolg“, berichtet Daniel Lieske, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehren. Nur wenige Minuten nach der Alarmierung erhöhten die Einsatzkräfte die Alarmstufe auf „Feuer 3“. Die Folge: Eine weitere Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Fallersleben, die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte und Stadtbrandmeister Jörg Deuter rückten aus.

Einsatzleiter Sebastian Neuwirth von der Berufsfeuerwehr schickte zwei Trupps unter Atemschutz und mit einem Strahlrohr ins Gebäude. Ein weiterer Trupp ging in die andere Hälfte des Doppelhauses, um sicherzustellen, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitet. „Mit Hilfe der Drehleiter wurde das Dach von außen geöffnet, Dachziegel aufgenommen, um an den Brandherd zu gelangen“, sagt Lieske. Mit Wasser und Schaum gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand innerhalb rund von rund 40 Minuten unter Kontrolle zu bringen.

Zur Galerie In der Breslauer Straße ist am Samstag ein Blitz in eine Doppelhaushälfte eingeschlagen. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten aus. Die Bewohner blieben unverletzt.

Die Bewohner betreute während der Löscharbeiten der Rettungsdienst – sie kamen mit dem Schrecken davon. Verletzt wurde niemand. „Auch nicht die Katze, welche sich im Gebäude befand und durch die Feuerwehr gerettet wurde“, betont Lieske.

Für die Nachlöscharbeiten kam eine Wärmebildkamera zum Einsatz

„Frühes und schnelles Eintreffen war Gold wert“, bilanziert Einsatzleiter Sebastian Neuwirth. Gegen 6.38 Uhr begannen die Einsatzkräfte mit den Nachlöscharbeiten. Mithilfe einer Wärmebildkamera suchten sie nach versteckten Glutnestern. Nach einer guten Stunde war das Feuer aus.

Die betroffene Doppelhaushälfte ist bis auf das Obergeschoss wieder bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden durch den Brand auf circa 50 000 Euro. Das Nachbarhaus ist vom Feuer verschont geblieben.

Insgesamt waren 45 Kräfte der Feuerwehr und zehn weitere von Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Die Breslauer Straße musste für die Löscharbeiten zwischenzeitlich komplett gesperrt werden. Der naheliegende Lidl-Parkplatz diente außerdem vorübergehend als Sammelstelle für die Einsatzkräfte.

Von Melanie Köster