Bunte Weihnachtsbilder in der Porschestraße: Am 1. Dezember wird das erste Türchen beim „City- Galerie-Adventskalender“ geöffnet. Dann erstrahlt eine großflächige Projektion an der Fassade, für die schon einige Fenster abgeklebt wurden. Zu jeder Installation gehört eine Losnummer, mit der tolle Preise gewonnen werden können. Zudem kommt ein Teil des Erlöses dem Verein „Wolfsburger Elfen helfen“ zugute.

Der digitale Adventskalender wird von der City-Galerie, der Wolfsburger Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) und der Wolfsburger Allgemeine Zeitung unterstützt. Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement der WMG, organisiert die Aktion gerne und begrüßt die Kooperation mit den Schaustellern auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt. „Wir müssen noch einen geeigneten Platz für den Turm mit dem Beamer finden, damit die Bilder perfekt in Szene gesetzt werden“, sagt Hitzschke.

WAZ verschenkt 24 Lose für den City Galerie Adventskalender

Nicole Stuhlmüller, Verkaufsleiterin der WAZ, hat so einen großen Adventskalender noch nie gesehen und sie ist gespannt auf die eindrucksvollen Weihnachtsbilder. „Den Wolfsburgern eine Freude zu machen und gleichzeitig einem örtlichen Verein zu helfen, ist immer Anliegen, welches wir gerne unterstützen“, so Stuhlmüller.

Die Lose werden in der WAZ-Geschäftsstelle und in der City-Galerie verkauft. Zusätzlich verschenkt die Wolfsburger Allgemeine Zeitung 24 Lose. Wer ein begehrtes Los haben möchte, trägt sich einfach bei unserem Online-Gewinnspiel ein ( einfach hier klicken: www.waz-online.de/adventskalender). Die Teilnahme ist bis Sonntag, 21. November, um 23 Uhr möglich.

