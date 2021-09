Gewinne und Verluste: So verändert die Wahl die Wolfsburger Ortsräte

Wolfsburg

Einiges bleibt in den Ortsräten der Wolfsburger Ortsteile. Einiges ändert sich nach der Kommunalwahl. Es gab Stimmverluste und -gewinne. Hier eine Übersicht.

In Brackstedt/Velstove/Warmenau kam die CDU auf 46,2 Prozent. Das sind 2,4 Prozent mehr als 2016. Die SPD landete bei 34,9 Prozent – das sind 3,3 Prozent mehr als bei der letzten Wahl. Die PUG liegt bei 13,1 Prozent.

Die Kommunalwahl 2021 bringt einige Änderungen in den Wolfsburger Ortsräten. Quelle: Roland Hermstein

Einen wirklich grandiosen Sieg holte Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo mit seiner SPD in Kästorf/Sandkamp: Die Sozialdemokraten kamen auf 55,9 Prozent der Stimmen. Das ist die absolute Mehrheit und ein sattes Plus von 15,7 Prozent. Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo freut sich riesig über diesen Vertrauensbeweis: „So ein Ergebnis ist die schönste Bestätigung unserer Arbeit“, sagt er.

Grandioser Sieg der SPD in Kästorf/Sandkamp

Aber auch für ihn persönlich. Garippo gilt als „Kümmerer“ in den beiden Dörfern. Egal ob defekte Glühbirne in der Straßenlaterne oder die Tempo-30-Regel auf der Stellfelder Straße in Sandkamp, die nach einer gefühlten Ewigkeit endlich kommt – der SPD-Politiker habe immer ein offenes Ohr. Das mögen die Bürger, das haben sie an der Wahlurne honoriert. Mit dieser Mehrheit im Rücken steht einer Wiederwahl von Garippo als Ortsbürgermeister wohl nichts im Wege.

In Ehmen/Mörse holte die CDU 44,5 Prozent der Wählerstimmen. Die SPD erreichte 22,3 Prozent vor den Grünen mit 14,3 Prozent, die um 4,5 Prozent zulegten. Die PUG kam auf 12,7 Prozent. Knapper Sieg für die SPD in Almke/Neindorf: Sie liegt bei 37,4 Prozent und musste einen stattlichen Stimmenverlust von 12,6 Prozent verkraften. Dahinter landete die CDU mit 33,7 Prozent, ein Minus von 2,4 Prozent. Die PUG kam auf 25,2 Prozent und legte um 6,4 Prozent zu.

CDU holt absolute Mehrheit in Hehlingen

In Hehlingen schaffte die CDU mit 56,3 Prozent die absolute Mehrheit. Weit abgeschlagen landeten dahinter die SPD mit 30,8 Prozent und die PUG mit 13 Prozent. Die SPD holte sich in Reislingen/Neuhaus die Mehrheit von 41,7 Prozent der Stimmen. Musste aber ein Minus von 5,1 Prozent hinnehmen. Die CDU kam auf 36,6 Prozent, ein Plus von 4,9 Prozent. Die PUG landete mit 17,8 Prozent auf Rang drei. Das sind 0,9 Prozent weniger als 2016.

Bei der Ortsratswahl in Wendschott holte die CDU 34,1 Prozent der Stimmen. Damit verbuchte sie ein ordentliches Plus von 5,2 Prozent. Ortsbürgermeister Siegfried Leu freut sich darüber: „Das Ergebnis ist eine schöne Belohnung für die viele ehrenamtliche Arbeit in den vergangenen fünf Jahren.“ Ob er weiterhin Ortsbürgermeister bleibt, hängt von den anderen Parteien ab. Eine Stimme von ihnen ist nötig, dann steht einer weiteren Amtszeit nichts im Wege.

Knappes Ergebnis in Barnstorf/Nordsteimke

Knapp ist das Ergebnis im Ortsrat Barnstorf/Nordsteimke ausgefallen: Die CDU liegt mit 36,8 Prozent nur 0,5 Prozent vor der SPD. Die kam auf 36,3 Prozent. Die Christdemokraten konnten 1,5 Prozent zulegen, die SPD büßte hingegen 3,9 Prozent ein.

Die FDP holte sich im Ortsrat Hattorf/Heiligendorf die Mehrheit mit 28,9 Prozent. Ein Plus von stolzen 11,9 Prozent. Das ist klar Ortsbürgermeister Marco Meiners zu verdanken. „Ich versuche nur, den Bürgern in beiden Ortsteilen gerecht zu werden“, winkt der FDP-Mann bescheiden ab. Er steht für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.

Hinter der FDP landete die CDU in Hattorf/Heiligendorf mit 26,4 Prozent. Die PUG holte 18,8 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag mit 66,7 Prozent deutlich höher als im Stadt-Durchschnitt.

Von Sylvia Telge