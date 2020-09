Wolfsburg

Nach der tödlichen Messerstecherei in Westhagen bewacht die Polizei auch am Samstag das Wolfsburger Klinikum. Dort wird ein Tatverdächtiger mit Stichwunden medizinisch versorgt. Die Ermittler befürchten mögliche Rache-Aktionen gegen den 24-Jährigen aus dem Umfeld des Opfers.

Der Vorwurf lautet auf gemeinschaftlichen Totschlag

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte das Amtsgericht Wolfsburg am Freitagnachmittag Haftbefehle gegen den 24-Jährigen sowie zwei seiner Brüder (24/25) und ihren Vater (46) erlassen. Der Vorwurf lautet auf gemeinschaftlichen Totschlag. Die Männer stehen im Verdacht, am Donnerstagabend einen 25-Jährigen im Stralsunder Ring auf offener Straße durch Messerstiche getötet zu haben.

Die Hintergründe der Gewalttat sind noch unklar. Hinweise auf einen eskalierten Streit zwischen zwei kurdischen Familien konnten die Ermittler zunächst nicht bestätigen. Das Geschehen sei zum Teil noch unklar und die Hintergründe stünden nun im Fokus der Ermittlungen, hieß es in einer gemeinsamen Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Die Ermittler befürchten allerdings mögliche Folge-Taten als Reaktion auf den gewaltsamen Tod eines 25-Jährigen. Ein Polizeibus steht deshalb auch am Samstag vor dem Haupteingang des Klinikums. Zwei Beamte haben die Besucher des Krankenhauses im Blick und kontrollieren verdächtige Personen.

Im Klinikum wird einer der beiden Brüder behandelt, die mit schweren Verletzungen am Tatort im Stralsunder Ring aufgefunden worden waren. Ein ebenfalls 24 Jahre alter Tatverdächtiger soll in eine andere Klinik in der Region gebracht worden sein. Der Vater und ein weiterer Bruder waren nach der Messerstecherei festgenommen worden und sitzen seit Freitag in Untersuchungshaft.

Die Polizei sucht Foto- und Videoaufnahmen vom Tatort

Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe und nimmt Hinweise unter Telefon (05361) 46 46 0 entgegen. Besonders interessieren sich die Ermittler auch für Video- und Fotoaufnahmen, die am Tatort im Stralsunder Ring gemacht wurden. Dateien können per Mail an pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de gesendet werden.

