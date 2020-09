Westhagen

Bei einem Streit im Wolfsburger Stadtteil Westhagen ist am Donnerstagabend ein 25-Jähriger tödlich verletzt worden. Zwei weitere Menschen wurden ebenfalls durch Messerstiche verletzt. Die Polizei nahm vier Tatverdächtige fest und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei sucht vor allem Video- und Fotoaufnahmen, die am Tatort im Stralsunder Ring gemacht wurden. Dateien können per Mail an pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de gesendet werden.

Die Polizei bittet auch Anwohner und Passanten um Mithilfe, die im Bereich des Stralsunder Rings zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 46 46 0 entgegen.

