Wolfsburg

Im September 2020 eskaliert ein Treffen unter Nachbarn im Hochring, am Ende liegt ein Mann mit lebensgefährlichen Stichverletzungen am Boden: Am Montag hat vor dem Braunschweiger Landgericht der Prozess gegen einen 42-jährigen Wolfsburger begonnen, der wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt ist.

Der Angeklagte soll dem Opfer mehrfach in den Hals gestochen haben

„Ich war selber erschrocken, als ich das gelesen habe. Es war, als ob das jemand anderem passiert wäre“, berichtete der 42-Jährige von dem Moment, als er in Untersuchungshaft die Anklageschrift zu Gesicht bekam.

Darin steht, dass der mehrfach vorbestrafte Mann und das 44-jährige Opfer sich am Abend des 23. September zunächst ein Wortgefecht geliefert haben sollen. In der Folge soll der Angeklagte dem Geschädigten unter anderem mit einer Nagelschere in den Hals gestochen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Weil das Opfer danach noch lebte, soll der Wolfsburger ein Küchenmesser geholt haben. Genau zu diesem Zeitpunkt traf die Polizei ein.

„Ich muss es ja gemacht haben, wenn es von allen gesagt wird“

Der 42-Jährige gab vor dem Schwurgericht eine umfangreiche Erklärung ab. An die Tat selbst habe er keine Erinnerungen, weil er Alkohol und auch harte Drogen konsumiert habe. Trotz der Gedächtnislücken gab der Wolfsburger die Vorwürfe zu. „Ich muss es ja gemacht haben, wenn es von allen gesagt wird“, erklärte er auf Nachfrage einer Richterin.

Auf der Anklagebank machte der 42-Jährige einen ruhigen und reflektierten Eindruck. Seine Tat tue ihm „wahnsinnig leid“: „In einem normalen Zustand wäre ich nie dazu in der Lage gewesen.“ Bereits seit seiner Jugend trinke er exzessiv Alkohol. Der Tod seiner Großmutter vor zwei Jahren habe ihn endgültig aus der Bahn geworfen, sie sei seine letzte wichtige Bezugsperson gewesen.

Das 44-jährige Opfer war am ersten Prozesstag als Zeuge geladen, konnte sich aber ebenfalls an kaum etwas erinnern. Der Mann lebt im selben Haus wie der Angeklagte und kam am Tatabend mit mehreren Freunden in dessen Wohnung: „Wir haben uns ganz normal unterhalten, ein bisschen was getrunken.“ Dann sei der Angeklagte „von jetzt auf gleich“ auf ihn losgegangen. Der 44-Jährige erlitt unter anderem mehrere Stichverletzungen und eine potenziell lebensgefährliche Hirnblutung.

„Da ist bei ihm eine Sicherung durchgeknallt“

Sowohl der Angeklagte als auch der Geschädigte beteuerten, vor der Tat eigentlich befreundet gewesen zu sein. „Ist ja nochmal gut gegangen“, sagte der 44-Jährige zur Entschuldigung des Angeklagten. Und: „Da ist bei ihm eine Sicherung durchgeknallt.“

Ein weiterer Zeuge, der ebenfalls in der Wohnung war, erklärte über die beiden Beteiligten später: „Die streiten immer miteinander.“ Wie die Situation so eskalieren konnte, konnte auch er nicht erklären – der Mann wollte ebenfalls kaum Erinnerungen an den Abend haben und stürzte sich beim Eintreffen der Polizei vom Balkon im ersten Stock.

Kurz danach kam auch der Angeklagte mit dem Messer auf den Balkon, um mit dem hinabgestürzten Zeugen zu sprechen. Als die Beamten sich mit erhobenen Waffen zu erkennen gaben, ließ der 42-Jährige das Messer fallen und sich festnehmen. Die Polizisten waren von einem zufällig anwesenden Passanten alarmiert worden, der durch das Fenster der beleuchteten Wohnung gesehen hatte, wie ein Mann auf eine am Boden liegende Gestalt eintrat.

„Ich habe gedacht, ich wäre in einem Horrorfilm“

Auf dem Balkon trafen die Beamten auf einen weiteren Zeugen, der zuvor ebenfalls in der Wohnung war. In der Videoaufnahme der Body-Cam eines Beamten ist zu sehen, wie der Mann unter Alkoholeinfluss stehend berichtet, dass der Angeklagte ihn ebenfalls habe „abstechen“ wollen: „Ich habe gedacht, ich wäre in einem Horrorfilm.“

Ausgerechnet dieser Zeuge erschien jedoch trotz Vorladung nicht zum ersten Prozesstag. Er soll jetzt beim Fortsetzungstermin am Mittwoch aussagen.

Von Melanie Köster