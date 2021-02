Gewalttat am Hochring: Wolfsburger wegen versuchten Totschlags angeklagt

Wolfsburg

Ein 42-Jähriger Wolfsburger muss sich wegen einer Gewalttat am Hochring demnächst vor dem Schwurgericht des Landgerichts Braunschweig verantworten. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit versuchtem Totschlag. Der Mann hatte einen 44-jährigen Wolfsburger im September vergangenen Jahres mit Faustschlägen malträtiert und ihm eine Nagelschere in den Hals gerammt. Sein Opfer kam mit lebensgefährlichen Stichverletzungen ins Klinikum.

Mit Nagelschere auf Hals und Kopf eingestochen

Der Angeklagte geriet am 23. September in seiner Wohnung am Hochring mit dem älteren Mann in einen Streit. Irgendwann eskalierte die Sitatution: Laut Anklage schlug der 42-Jährige seinem Opfer mehrfach und heftig gegen den Kopf. Mindestens einmal soll er den Älteren mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen haben. „Wir gehen davon aus, dass bereits diese Handlungen mit Tötungsvorsatz erfolgt sind“, sagte Sascha Rüegg, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Anschließend habe der 42-Jährige seinem Kontrahenten mit einer Nagelschere in Hals und Kopf gestochen. Schließlich sei er in die Küche gegangen, um ein Küchenmesser zu holen mit dem Vorsatz, sein Opfer endgültig zu töten.

Rettung in letzter Sekunde

In letzter Sekunde traf die Polizei ein und forderte den Mann auf, das Messer fallen zu lassen. Dass die Beamten gerade noch rechtzeitig vor Ort waren, um das Schlimmste zu verhindern, ist wohl dem Umstand zu verdanken, dass ein Zeuge in der Zwischenzeit den Notruf gewählt hatte. Die Beamten nahmen den Täter fest, Rettungssanitäter versorgten den lebensgefährlich verletzten 44-Jährigen und brachten ihn ins Wolfsburger Klinikum.

Die Hintergründe des Streits gehen aus der Anklage nicht hervor. Der Geschädigte soll keine Erinnerung an den Vorfall haben. Alkohol hat wohl eine Rolle gespielt, wie kurz nach der Tat die Polizei berichtet hatte. Täter und Opfer sowie drei weitere anwesende Männer (38, 50 und 71 Jahre) waren alkoholisiert. Der ­42-Jährige sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft.

Ermittlungen zu zwei weiteren Gewalttaten

Nur einen Tag nach dem eskalierten Streit am Hochring kam es am Stralsunder Ring in Westhagen zu einem weiteren Gewaltverbrechen, bei dem ein 25-Jähriger getötet wurde. Zwei 24-Jährige wurden schwer verletzt. Es soll es sich um einen Familienstreit gehandelt haben. Vier Tatverdächtige – ein Vater und seien drei Söhne – sitzen in U-Haft. Auch in diesem Fall soll in Kürze Anklage erhoben werden. Die Ermittlungen zum Messerangriff an der Breslauer am Laagberg kurz vor Weihnachten laufen dagegen noch.

