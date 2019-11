Gewalt gegen Frauen: Opferzahlen steigen weiter an

Stadtmitte

Sie werden verprügelt, gedemütigt und vergewaltigt – auch in den eigenen vier Wänden. Häusliche Gewalt erlebt jede dritte Frau in ihrem Leben. In Wolfsburg suchten im vergangenen Jahr mehr als 300 Frauen Hilfe bei der Beratungsstelle- und Interventionsstelle Dialog (BISS). 30 Frauen und ihre Kinder musste das Wolfsburger Frauenhaus in diesem Jahr abweisen. 53 Frauen fanden in 2019 Schutz im Frauenhaus, auch sie waren Opfer von Gewalttaten. Das berichtet Sandra Beetz vom Frauenhaus.

Wolfsburger können sich an der Aktion beteiligen

Auf die Gewalt gegen Frauen möchte die Stadt aufmerksam machen und beteiligt sich an der Aktion „Orange the Word/Orange the City“. Am Internationalen Tag der Gewalt gegen Frauen (25. November) werden öffentliche Gebäude in der Farbe orange angestrahlt, darunter das Phaeno, die Autostadt, die Polizei, das Amtsgericht und die VfL-Arena. Beate Ebeling, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wolfsburg hofft, dass sich auch viele Bürger an der Aktion beteiligen. „In den Geschäften könnten orange Lampen leuchten, Menschen können Schals in der Farbe orange tragen“, sagt sie. Das Thema müsse noch mehr in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit gerückt werden.

Alle 5 Minuten wird eine Frau Opfer von Gewalt

Die Farbe Orange wählten die Vereinten Nationen für die weltweite Aktion aus. Die strahlende Farbe soll eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen symbolisieren, heißt es auf der Homepage des Europäischen Parlaments. Aufgerufen zur Kampagne hat die UN Woman, eine Einheit der Vereinten Nationen, die sich für Frauen und Mädchen einsetzt. Laut den Vereinten Nationen wird alle fünf Minuten in Deutschland eine Frau misshandelt, gestalkt oder bedroht. Frauen müssen körperliche, sexuelle und physische Gewalt ertragen.

Sieben Jahre Gewalt: Frauen warten lange bis sie Hilfe holen

Viele Frauen werden in ihren Paar-Beziehungen Opfer von psychischer und physischer Gewalt. „Das sind Demütigungen, Beschimpfungen oder auch, wenn ihnen Geld vorenthalten wird“, sagt Daniela Cevik von der Beratungsstelle- und Interventionsstelle (BISS). Dabei spiele auch das persönliche Empfinden der Frauen eine Rolle. „Manche Frauen finden eine Ohrfeige weniger schlimm, als von ihrem Partner ignoriert zu werden“, sagt sie. Meist wollen Betroffene auch gar nicht die Beziehung, sondern die Gewalt beenden. Im Durchschnitt ertragen die Opfer sieben Jahre Gewalt bis sie sich Hilfe holen.

Wolfsburger Oberbürgermeister Mohrs unterstützt die Aktion

„Gewalt gegenüber Frauen findet nicht in der Öffentlichkeit statt und die Zahlen sind gestiegen. Deshalb müssen wir reagieren“, sagt Bürgermeisterin Bärbel Weist. Ihr Gesicht und ihre Botschaft ist auf einer City-Card zu sehen. Auch an dieser Aktion beteiligen sich zahlreiche Persönlichkeiten aus Wolfsburg. „Ob körperlich oder psychisch, ob gegen Frauen und Mädchen oder andere: Gewalt darf in keiner ihrer vielen Formen geduldet oder bagatellisiert werde“, wird Klaus Mohrs, Oberbürgermeister in einer Mitteilung zitiert.

Und auch die Beratung der Täter rückt in Wolfsburg verstärkt in den Mittelpunkt. „ Täterarbeit ist auch Opferschutz“, sagt Stefan Löhmann von der Fachstelle für Täterarbeit im Rahmen häuslicher Gewalt. Habe ein Mann eine schwere Körperverletzung begangen und büße eine Gefängnisstrafe ab, so könne er danach wieder gewalttätig in einer neuen Beziehung werden. Und auch sogenannte Selbstmelder, die freiwillig Hilfe suchen, unterstützt die Fachstelle.

Zahl der Straftaten steigt an

Die Zahl der Straftaten gegenüber Frauen ist in den letzten vier Jahren angestiegen. Im Jahr 2014 gab es in Niedersachsen 14 469 Roheitsdelikte, wie Körperverletzungen und Freiheitsberaubung. Darunter waren 11.067 weibliche Opfer. Im Jahr 2018 lag die Zahl bei 13 322 weiblichen Opfern. Das Landeskriminalamt Niedersachsen verzeichnete dabei insgesamt 18 034 Roheitsdelikte.

63-Jähriger hatte in Vorsfelde seine Frau schwer verletzt

Auch die Wolfsburger Polizei musste zu Fällen von häuslicher Gewalt im vergangenen Jahr ausrücken: Im Juni 2018 hatte in Vorsfelde ein 63-Jähriger in der gemeinsamen Wohnung seine Frau (64 Jahre) schwer verletzt. Sie erlitt etliche Knochenbrüche an Kopf und Oberkörper. Die schwer verletzte Frau musste mit dem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht werden. Der Täter wurde wegen versuchten Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt, wie der Polizeisprecher mitteilt. Und am Donnerstag beginnt am Landgericht Prozess gegen einen Wolfsburger, der im Sommer seine Frau niederstach und tödlich verletzte – sie wollte ihn verlassen...

Beratungsstellen: Hier erhalten Betroffene Hilfe Beratungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (BISS) beim Verein Dialog, Goethestr. 59, Telefon (05361) 891 2300, E-Mail: dialog@wolfsburg.de Frauenhaus Wolfsburg Zuflucht, Beratung und Information für gewaltbetroffene Frauen, Telefon (05361) 23860, E-Mail: info@frauenhaus-wob.de ProBeweis Beweissicherung für Opfer von häuslicher Gewalt oder einer Sexualstraftat. Klinikum Wolfsburg, Gynäkologie und Chirurgie, Sauerbruchstr. 7, Telefon (05361) 80-1570. Fachstelle für Täterarbeit im Rahmen häuslicher Gewalt Beratung und Arbeit mit Selbstmeldern, institutionell Vermittelten sowie durch die Justiz zugewiesenen Männern. Stefan Löhmann, Tel. (05331) 996316 oder Tel.(0172) 5852668, stefan.loehmann@jugendhilfe-woelfenbuettel.de oder Vanessa Reupke, Tel. (0173) 7564416, vanessa.reupke@jugendhilfe-woelfenbuettel.de.

Von Nina Schacht