Wolfsburg/Helmstedt

Der Fall der Familie Timm aus Vorsfelde ist wohl ein Sonderfall – und doch zeigt er beispielhaft Probleme bei steigenden Infektionszahlen während der Corona-Pandemie auf. Die Kontaktverfolgung laufe zu langsam, kritisieren die Timms. Nach einer langen Telefon-Odyssee begab sich das Paar selbst in Quarantäne. Die Sprecher der Behörden in Wolfsburg wie in Helmstedt, die beide in dem Fall involviert beteiligt waren, versichern, die notwendigen Schritte so schnell wie möglich eingeleitet zu haben.

Personal für die Kontaktnachverfolgung Aktuell gibt es laut Auskunft der Stadtverwaltung Wolfsburg 3,5 Stellen für die übergeordnete Organisation (vom RKI ausgebildete Containment Scouts) sowie zehn Mitarbeitende der Stadt und zwei Bundeswehrsoldaten, die die Kontaktnachverfolgung übernehmen. Zusätzlich sind acht Mitarbeitende für die Hygienekontrolle und fünf Soldaten für Testungen eingesetzt. Erfasst werden die persönlichen Daten der sogenannten Indexfälle (Erkrankte mit Covid 19) sowie Informationen über Begleitumstände und Listen mit Kontaktpersonen.

„Das Pandemie-Management ist ein Arbeitsbereich, den es in der Form vorher nicht gab“, betont Wolfsburgs Stadträtin Monika Müller. Der Kernbereich Infektionsschutz wurde dafür erweitert. Zwei neue Stellen wurden in diesem Zusammenhang für den Bereich Hygieneinspektion geschaffen, die Arbeitszeit der bereits Beschäftigten wurde aufgestockt.

Die Kontaktnachverfolgung übernehmen Mitarbeitende, die aus anderen Behörden der Stadt abgeordnet wurden. Sie erstellen die Quarantänebescheide. Damit die Zustellung schnell geht, wird ein städtischer Fahrdienst eingesetzt. Die Hygiene-Inspektion und die Kontakt-Ermittlung macht auch Termine für Abstrichuntersuchungen. Ärzte und Ärztinnen telefonieren mit den Erkrankten und entscheiden nach 14 Tagen darüber, ob die Isolation beendet werden kann. „Wir haben fast alle Ärzte und Ärztinnen aus ihren vorherigen Aufgaben im Gesundheitsamt abgezogen“, schreibt Stadtsprecherin Elke Wichmann. Negative Testergebnisse werden den Betroffenen telefonisch von den Kräften der Bundeswehr oder von medizinischen Fachangestellten übermittelt.

Einsatz zusätzlicher Kräfte wird geprüft

Zusätzlich müssen die Beschäftigten an den Standorten des Pandemie-Managements in der Goethestraße und am Berliner Ring noch weitere Pflichten erledigen, die es vorher nicht gab: Ein- und Rückreisende aus Risikogebieten zur Quarantäne verpflichten zum Beispiel. Und das Gesundheitsamt muss Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz bearbeiten – inzwischen sind es fast 1000. Dafür wurden laut Stadt nicht nur Mitarbeitende aus anderen Bereichen abgezogen sondern auch neue eingestellt. „Wir sind gerade in der Prüfung, welche zusätzlichen externen Kräfte eingesetzt werden können“, sagt Stadträtin Monika Müller. Wochenend- und Feiertagsdienste wurden bereits zusätzlich eingerichtet.

Im Normalfall gelänge es die Kontaktpersonen innerhalb von 24 Stunden zu benachrichtigen, versichern sowohl die Wolfsburger Stadtverwaltung als auch die Pressestelle aus dem Kreishaus in Helmstedt. „Eine Kontaktperson der Kategorie 1 wird in der Regel noch am selben Tag mündlich per Telefon in Quarantäne gesetzt und erhält die Quarantäne-Anordnung dann schriftliche entweder per E-Mail (verschlüsselt) oder per Post übersandt“, heißt es in der Helmstedter Pressemitteilung. Die Übermittlung von Daten an eine anderen Stadt oder Kommune erfolge „in der Regel elektronisch, mit einer kurzen Schilderung des Sachverhalts“.

Von Andrea Müller-Kudelka