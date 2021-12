Gesundheitsamt: So verhält man sich, wenn man positiv auf Corona getestet ist

Wolfsburg

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt, am Samstag meldete das RKI 60 neue Fälle für Wolfsburg – und das Gesundheitsamt Wolfsburg arbeitet an den Grenzen seiner Belastbarkeit. Dr. Volker Heimeshoff, Geschäftsbereichsleiter Gesundheit, appelliert deshalb erneut an die Eigenverantwortlichkeit aller Bürger und Bürgerinnen: „Wer erfährt, dass der eigene Corona-Test positiv ist, muss sofort dazu beitragen, andere Menschen vor weiteren Infektionen zu schützen.“

Schon vor einigen Tagen berichtete die WAZ über Verzögerungen bei Kontaktnachverfolgungen wegen der sehr hohen Zahl zu bearbeitender Corona-Fälle. Immer wieder melden Leser, wie schwierig es aktuell sei, mit dem Gesundheitsamt in Kontakt zu treten. Deshalb jetzt erneut der eindringliche Appel der Behörde.

Diese Personen können sich in der City-Galerie impfen lassen Die mobilen Impfteams in der City-Galerie führen Erst-, Zweit- sowie Drittimpfungen durch. Erstimpfungen können Personen ab zwölf Jahren erhalten. Für die Booster-Impfungen gilt: Die Auffrischungsimpfung kann ab vier Wochen nach einer ersten Impfung mit Johnson & Johnson erfolgen. Bei allen, die mit Biontech/Pfizer, AstraZeneca oder Moderna erst- und zweitgeimpft sind führen die Teams in der City-Galerie die Drittimpfung erst nach Ablauf von sechs Monaten durch.

Kontaktaufnahme des Gesundheitsamtes erfolgt per Brief

In der Regel erfolgt die Kontaktaufnahme des Gesundheitsamtes bei positiv getesteten Personen per Brief. Dieser enthalte alle wichtigen Informationen, Dokumente und Regelungen für die betroffene Person - eine Leerung des Briefkastens muss also sichergestellt sein, um diese Informationen auch zu erhalten, teilt die Stadt Wolfsburg mit.

Dr. Volker Heimeshoff: „Wer erfährt, dass der eigene Corona-Test positiv ist, muss sofort dazu beitragen, andere Menschen vor weiteren Infektionen zu schützen.“ Quelle: Roland Hermstein

Rechtslage besagt: Positiv getestete Personen haben sich abzusondern

Bürger und Bürgerinnen seien aber unabhängig von einem Kontakt mit dem Gesundheitsamt durch das Land inzwischen ausdrücklich verpflichtet, einen eigenen Beitrag zum Infektionsschutz zu leisten. Die Rechtslage ist hier eindeutig: Man hat sich abzusondern von anderen und ist verpflichtet, eine Liste enger Kontaktpersonen zur späteren Verwendung des Gesundheitsamtes zu erstellen. Anders gesagt: Mit diesen Maßnahmen darf man nicht warten, bis sich Mitarbeitende des Gesundheitsamtes melden.

Ist der Corona-Test positiv, müssen sich Betroffene sofort absondern. Quelle: Matthias Balk

Das gilt auch für enge Kontaktpersonen

Das gilt auch für enge Kontaktpersonen: Wer engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte und weder geimpft ist noch als „genesen“ gilt, muss sich ebenfalls sofort absondern, um andere zu schützen. Und natürlich sollen sich auch Personen absondern, die unter typischen Symptomen einer Infektion mit dem Corona-Virus leiden. „Man muss sich absondern, wenn man deswegen getestet worden ist und darf hier nicht abwarten, bis das Ergebnis des Tests vorliegt“, bekräftigt Heimeshoff.

Das Gesundheitsamt wird Betroffene auch in dem jetzt sehr dynamischen Infektionsgeschehen beraten, die erforderlichen Anordnungen aussprechen und Dokumente zusenden. „Wir setzen dabei aber auch darauf, dass sich jede und jeder im Interesse des eigenen Umfelds, aber auch der Allgemeinheit, über die eigenen Möglichkeiten informiert, um zur Eindämmung des Infektionsgeschehen beizutragen“, so Heimeshoff weiter.

Von der Redaktion