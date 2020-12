Gespräche über Fusion von Wolfsburg und Helmstedt liegen brach

Wolfsburg

Mit den Fusionsverhandlungen zwischen der Stadt Wolfsburg und dem Landkreis Helmstedt wurde 2018 die Verlängerung der Amtszeit von Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs begründet – nun steht fest, dass bis zum Ende seiner Amtszeit nichts aus einem Zusammenschluss wird. Mohrs verlas im Rat am Mittwoch eine gemeinsame Erklärung von ihm und Helmstedts Landrat Gerhard Radeck. Man habe sich darauf verständigt, „dass eine mögliche Fusion zwar weiterhin erstrebenswert sein könnte, unter den aktuellen Rahmenbedingungen bis zur Kommunalwahl 2021 aber unrealistisch erscheint.“ Die Sondierungsgespräche über das mittelfristige Ziel einer Gebietsreform sollen aber fortgesetzt werden. Kurzfristig solle bei Gewerbegebieten, Ladeinfrastruktur und Digitalisierung enger zusammengearbeitet werden.

Ausbruch der Corona-Pandemie brachte die Gespräche zum Erliegen

Dabei seien die Sondierungsgespräche auf einem guten Weg gewesen, so Mohrs. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie habe dann aber der Schwerpunkt auf der Krisenbewältigung gelegen, was die Gespräche zum Erliegen gebracht habe. Auch wichtige Voraussetzungen für eine Fusion hätten sich nicht verbessert. Auf Helmstedter Seite stocke die Gemeindereform innerhalb des Landkreises. „Die Stadt Wolfsburg konnte sich – anders als Ende 2018 noch erwartet – finanziell noch nicht erholen und ist allein aus diesem Grund schon als Fusionspartner nicht mehr so attraktiv und leistungsfähig wie 2012“, heißt es in der Erklärung. Wobei Mohrs betonte, dass dies nicht seinem Standpunkt entspreche. „Ich halte uns nach wie vor für attraktiv.“

Kritik von PUG und Linke&Piraten an Amtszeitverlängerung

Der Rat der Stadt Wolfsburg hatte im Dezember 2018 mehrheitlich für eine Verlängerung der Amtszeit von Mohrs gestimmt. Möglich wurde dies durch die zuvor getroffene Entscheidung, Fusionsverhandlungen mit Helmstedt aufzunehmen. Kritiker aus den Ratsfraktionen PUG und Linke&Piraten sahen darin nur einen Vorwand, um die Amtszeitverlängerung zu rechtfertigen.

Von Christian Opel