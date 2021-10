Wolfsburg

Der erste Streit im Rat der Stadt entwickelt sich schon, bevor sich dieses Gremium überhaupt getroffen hat. Denn während sich die Parteien in Wolfsburg gerade noch intern darüber abstimmen, welche Fraktionen sie mit welchen Personen bei der konstituierenden Sitzung am 3. November bilden könnten, wurde auf Landesebene ein Beschluss gefällt, der bestimmt, dass einige Würfel im Ratsrund künftig anders fallen als bisher.

Es geht um Grundsätzliches und um Mathematik. Unser parlamentarisches System in der Bundesrepublik beruht darauf, dass die politischen Gremien, in denen Entscheidungen gefällt werden, mit Menschen besetzt sind, die den Willen der Wählerinnen und Wähler vertreten. Wer genau diese Vertretung übernimmt, bestimmen Wahlen kombiniert mit Zählverfahren, die bei der Besetzung für Übersichtlichkeit und für Gerechtigkeit sorgen sollen. Denn: Die Parlamente sollen nicht zu groß werden, gleichzeitig aber den Willen der Bevölkerung proportional widerspiegeln. Das bekannteste Instrument dafür ist die Fünf-Prozent-Klausel, die verhindert, dass Kleinstparteien in den Bundestag einziehen.

Auch auf kommunaler Ebene, also im Rat der Stadt Wolfsburg, werden Wählerstimmen proportional in Abgeordnetenmandate umgerechnet. Hier gibt es keine Fünf-Prozent-Hürde. Aber es gibt innerhalb des großen Gremiums noch weitere Besetzungs-Regularien: Dafür, wer in Aufsichtsräten oder Ausschüssen vertreten ist. Und genau darüber gibt es jetzt Streit.

Zählverfahren der repräsentativen Demokratie Bisher wurde bei der Verteilung der Sitze in den beratenden Fachausschüssen in Niedersachsen das Hare-Niemeyer-Verfahren angewendet. Dabei wurde zur Errechnung der Zahl der Ausschuss-Sitze die Zahl der Rats-Sitze der Partei erst mit der Gesamtzahl der Ratsmitglieder multipliziert (malgenommen) und dann durch die Gesamtzahl der Stimmen aller Parteien dividiert (geteilt). Heraus kamen Kommazahlen, und einzelne Sitze blieben deshalb nach dieser ersten Verteilungsrunde übrig. Diese restlichen Sitze wurden dann an die Parteien mit der höchsten Zahl hinter dem Komma vergeben. Kritiker bemängeln, dadurch würden kleine Parteien bevorzugt, weil sie mehr Einfluss bei Abstimmungen bekommen könnten als ihnen im Verhältnis zusteht. Seit einem Mehrheitsbeschluss im Landtag am 13. Oktober gilt jetzt in Niedersachsen das d’Hondtsche Höchstzahlverfahren. Hierbei werden alle Ausschusssitze in einem Rutsch vergeben. Dafür werden die Stimmen der Parteien oder Fraktionen nacheinander durch eins, zwei, drei, vier und so weiter geteilt. Die Gruppe mit der höchsten Zahl erhält das erste Mandat, die mit der zweithöchsten das zweite und so weiter, bis alle Mandate vergeben sind. Sollte eine Partei ganz leer ausgehen, bekommt sie trotzdem ein sogenanntes Grundmandat: Sie darf mitdiskutieren, aber im Ausschuss nicht mit abstimmen. Das gilt übrigens für beide Verfahren.

Eigentlich ist dieser Streit nicht die Sache der Parteien in Wolfsburg, sondern die der Fraktionen im Landtag. Dort stimmten SPD und CDU für die Reform des Kommunalverfassungsgesetzes, während sich FDP, Grüne und Fraktionslose dagegen aussprachen. Betroffen aber sind von der jüngsten Entscheidung alle Volksvertreter, auch die auf kommunaler Ebene. Und hier sind viele entsprechend entrüstet. Denn Rechenbeispiele zeigen: Das bis jetzt angewandte Hare-Niemeyer-Verfahren ist besser für kleinere Parteien als das vor Jahrzehnten schon einmal abgeschaffte d’Hondt-Verfahren.

Gefahr für die Demokratie?

Marco Meiners (FDP): Er kritisiert CDU und SPD scharf. Quelle: Roland Hermstein

Fast zeitgleich meldeten sich in Wolfsburg FDP (2 Ratssitze) und AfD (3 Ratssitze) per Pressemitteilung zu Wort. Der FDP-Fraktionssprecher Marco Meiners kritisiert den Beschluss als „demokratieschädigend“. Er meint, dass SPD und CDU so „ihre Pfründe in den Kommunen sichern wollen“. Ein Rechtsgutachten im Auftrag der FDP-Landtagsfraktion komme zu dem Ergebnis, dass der Zeitpunkt der Gesetzesänderung und die Wirkung auf die gewählten Mandate wahrscheinlich verfassungswidrig seien.

Thomas Schlick (AFD): „Anträge werden zu Rohrkrepierern.“ Quelle: Roland Hermstein

AfD-Fraktionschef Thomas Schlick sieht das ähnlich. Er spricht von „Taschenspieler-Tricks, die dazu dienen, in den Ausschüssen die Opposition auszubremsen und Einigkeit vorzugaukeln“. Schlick prognostiziert, dass einige Anträge später bei der Abstimmung im Rat, wenn wieder alle die Hand heben dürfen, zum „Rohrkrepierer“ werden.

Frank Richter (Grüne): „Für die Motivation der ehrenamtlichen Politikerinnen und Politiker ist es wichtig, ob eine Stimme Gewicht hat." Quelle: Bündnis90/Die Grünen

Die Gefahr, dass Detail-Debatten künftig nicht mehr im Fachausschuss, sondern erst im Rat stattfinden, sieht Frank Richter (Grüne, 5 Ratssitze). Der Zeitpunkt des Beschlusses, den er als Fehler betrachtet, sei „schlechter Stil.“ Zudem bemängelt Richter nicht nur die mangelhafte Abbildung des Wählerwillens in den Ausschüssen, sondern auch die Verdrängung der Mandatsträger aus den Aufsichtsräten kommunaler Unternehmen. „Für die Motivation der ehrenamtlichen Politikerinnen und Politiker ist es wichtig, ob eine Stimme Gewicht hat und vielleicht sogar das Zünglein an der Waage sein kann.“

Andreas Klaffehn (PUG): „Niemand wird vom demokratischen Prozess ausgeschlossen.“ Quelle: Britta Schulze

Andreas Klaffehn (PUG, 7 Ratssitze) betont, dass es sich um ein zugelassenes, verfassungsrechtlich abgesichertes Verfahren handele und dass den Oppositionsparteien in den Fachausschüssen zwar das Stimmrecht, nicht aber die Stimme zum Mitreden genommen werde: „Ein Grundmandat hat jeder, niemand wird von demokratischen Prozess ausgeschlossen.“ Er erinnert daran, dass es im Landtag schon lange vor der Wahl Diskussionen über die Verfahren gegeben hatte – nur der Beschluss sei dann eben erst danach gefällt worden. Gerechtigkeit sei eine Frage des Gesichtspunkts. „Je weniger Leute im Gremium sind, umso mehr Gewicht hat jede einzelne Stimme. Vorher wurden die Kleinen bevorzugt. Sie müssen sich jetzt um eine Fraktion bemühen.“

Bastian Zimmermann (Linke) und Stefan Kanitzky (VOLT): Beide sehen in dem Beschluss des Landtags eine bedenkliche Entwicklung. Quelle: Roland Hermstein

Die Rats-Einzelkämpfer Stefan Kanitzky (VOLT) und Bastian Zimmermann (Linke) hätten bei einem Zusammenschluss keine viel größere Chance aufs Stimmrecht, sondern nur den Vorteil, dass sie die Gremien untereinander aufteilen könnten, so dass nicht jeder alle Ausschüsse besuchen muss, um im Bilde zu sein. Einig sind sich die beiden auf jeden Fall schon einmal bei ihrem Urteil über die neue Gesetzgebung: Sie sei gar nicht gut für die demokratische Meinungsvielfalt, eine bedenkliche Entwicklung.

Von Andrea Müller-Kudelka