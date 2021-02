Wolfsburg

Eine weitere Öffnung der Kitas in Niedersachsen zum 1. März ist seit Dienstag endgültig vom Tisch, es bleibt vorerst bei der Notbetreuung. Für Wolfsburgs Stadtelternvertreterinnen Jessica Wirth und Silvia Pavulins ist das eine weitere schlechte Nachricht. Sie zeigen sich zunehmend verärgert über den Kurs der niedersächsischen Landesregierung. Die Elternvertreterinnen fordern eine verbindliche Perspektive und warnen vor den dramatischen Folgen der langen Kita-Schließungen. Viele Kinder plagen Pavulins und Wirth zufolge Vereinsamung und Verlustängste.

Den Kurs des Landes können die Stadtelternvertreterinnen immer weniger verstehen

Die Nachricht, dass es zum 1. März keine Lockerungen gibt, kam für Pavulins wenig überraschend: „Das war eigentlich fast klar. Die Anmeldebögen für die Notbetreuung gingen bereits bis Ende übernächster Woche.“ Für die beiden Stadtelternvertreterinnen ist der Kurs des Landes immer unverständlicher: „Meine persönliche Meinung ist, dass sich nicht an das gehalten wird, was versprochen wird“, sagt Pavulins. Was sie damit meint: Zunächst habe das Land bei einem Inzidenzwert unter 50 Lockerungen angekündigt, jetzt gebe es plötzlich neue Argumente, die gegen eine Öffnung sprechen.

Andere Bundesländer halten an der Öffnung der Kitas fest

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) begründete die Aufschiebung der Lockerungen mit einer stagnierenden Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz sowie Unsicherheiten durch die Corona-Mutationen. Für Wirth zählen diese Argumente nicht: „Viele Bundesländer mit höheren Inzidenzwerten machen ihre Kitas auf. Dass Niedersachsen weiter an der Schließung festhält, ist sehr, sehr schade.“

Mit Blick auf den Stufenplan zur Öffnung der Kitas, der nach den Osterferien in Kraft treten soll, fragt Wirth zudem: „Was soll sich denn in ein paar Wochen geändert haben?“ Sie und Pavulins betonen beide, dass es zwar einzelne Corona-Fälle in Wolfsburger Kitas gegeben habe, aber keine größeren Ausbrüche. Oberbürgermeister Klaus Mohrs hatte sich Ende Januar hingegen besorgt darüber geäußert, dass Kinder in Wolfsburg deutlich häufiger vom Coronavirus betroffen seien als ältere Menschen. Es müsse daher mit viel Vorsicht an mögliche Lockerungen in Kitas und Schulen herangegangen werden.

Jessica Wirth (l.) ist Vorsitzende Stadtelternvertretung, Silvia Pavulins (r.) ihre Stellvertreterin. Quelle: Eva-Maria Krzak/Sabrina Miklaszewski

Stadtelternvertreterinnen warnen davor, dass Kinder vereinsamen

Für die Kinder und Eltern sei die derzeitige Situation jedoch dramatisch betonen Wirth und Pavulins. In ihren Augen misst die Politik den Problemen der Kleinsten nicht genug Bedeutung bei. „Die Kinder vereinsamen, sie gehen daran kaputt“, warnt Pavulins vor den psychischen Folgen der Kita-Schließung. Auch bei ihren eigenen Kindern haben die Elternvertreterinnen Verlustängste festgestellt. Kommen meine Freunde ab morgen plötzlich nicht mehr in die Kita? Wann darf ich sie wiedersehen? Das seien Fragen, die sich Kita-Kinder stellen. „Jugendlichen kann man die Situation wenigstens erklären, aber Ein- bis Fünfjährige können das nicht verstehen“, sagt Pavulins.

Für die Eltern sei die Lage ebenfalls schwierig, meint Wirth: „Viele gehen auf dem Zahnfleisch.“ Ihr und Pavulins macht insbesondere Sorgen, dass mittlerweile Neid und Verärgerung bei den Eltern wachsen, weil einige ihre Kinder weiterhin in die Notbetreuung schicken können und andere nicht. Das Homeoffice sei nicht zur Betreuung von Kindern gedacht, betont Wirth.

Auf ihrer Facebook-Seite „Stadtelternvertretung Wolfsburg“ machen Wirth und Pavulins für eine Petition der niedersächsischen Landeselternvertretung Werbung. Diese fordert, die Kitas auf Basis der Inzidenz der jeweiligen Stadt bzw. des Landkreises zu öffnen. Geht es nach den Elternvertretern, soll der Betrieb möglichst ab sofort im Szenario B und mit zusätzlichen Schnelltests laufen.

Von Melanie Köster